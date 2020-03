BCPP a CDCP nově umožní registrace, obchodování a vypořádání v eurech

Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem platebního systému TARGET2 jako jeho přidružený vypořádací systém. TARGET2 je clearingový systém provozovaný centrálními bankami zemí eurozóny . Nyní bude možné v České republice emitovat a posléze obchodovat a vypořádávat emise cenných papírů denominovaných v eurech. Od 2. března 2020 tedy probíhá peněžní část vypořádání cenných papírů v centrálním depozitáři v eurech pouze přes TARGET2. To znamená, že pokud chtějí mít účastníci nebo jejich zúčtovací banky umožněno vypořádání DVP (delivery versus payment) v eurech musejí mít zajištěn clearing přes tento platební systém.

„Tímto dnem vstupuje tuzemský kapitálový trh do eurozóny . Věříme, že tento kvalitativní posun využijí emitenti pro vydávání zaknihovaných emisí dluhopisů a jiných cenných papírů denominovaných v eurech a účastníci a jejich klienti pro bezrizikové a standardní vypořádání eurových obchodů a zajišťovacích operací v platebním systému centrálních bank. Rád bych také poděkoval Národní bance Slovenska za výbornou spolupráci v celém procesu našeho vstupu do TARGET2 a to jak z pohledu technického, tak také licenčního“, říká Ondřej Dusílek, generální ředitel Centrálního depozitáře cenných papírů.