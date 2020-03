Lao a Tsang zkoumali provázanost zasažené čínské ekonomiky se světem - nejmenší škody v Evropě, největší v Asii

Studie ekonomů Lao a Tsanga. Ta je zajímavá z toho pohledu, že se snaží Čínu a i dopad na svět modelovat prostřednictvím input-output tabulek. Ty totiž dokáží postihnout propojenost firem a odvětví do produkčních řetězců. Tento postup rádi používáme i my. V tomto případě autoři dokázali ale i Čínu rozdělit do jednotlivých provincií prostřednictvím input-output tabulek. Díky tomu mohli namodelovat, co by se stalo, kdyby provincie Chu-pej (Hubei), kde je ohnisko nákazy, například naprosto zastavila výrobu a jak by to ovlivnilo zbytek světa. Pozorní čtenáři si možný vzpomenou, že jsme psali o koncentraci autoprůmyslu v této provincii, a že díky poklesu výroby autodílů by asymetricky (=sedmkrát více) více trpěly USA než Německo, právě díky tomu, že výrobní řetězce kolem USA jsou na Čínu více napojené.

K čemu autoři došli? Při měsíčním totálním výpadku výroby v Chu-pej by se škody na čínské HDP vyšplhaly na 8-9 procenta. A na globální HDP na něco málo přes 2 procenta. Právě schopnost studovat vazbu mezi státy a odvětvími ukazuje, že 40 procent těchto nákladů by bylo nepřímých, tedy mimo Chu-pej právě přes produkční řetězce. Vypadá to dramaticky, ale výroba nebyla zcela zastavena, dále výpočty nepočítají se substitucí (nahrazení dodavatelů) a nepočítá se s reakcí vlády a centrální banky. Nicméně jsme schopni sledovat kdo je jak s čím propojený. Z jejich analýzy tak vyplývá, že nejméně by byla zasažena Evropa (-0,5%), dvojnásobně USA (-1%), a nejvíce Asie (-4,5%).

Jaké jsou zprávy z provincie Chu-pej? Výroba má v neklíčových podnicích má být zastavena do 11. března.

Jak se automobilky z jiných provincií vypořádávají s absencí dílů, které potřebují nebo s absencí zdravotního materiálu. Například SAIC -GM-Wuling Automobile instaluje až 14 produkčních linek na výrobu zdravotních masek s cílem denně produkovat 1,7 milionů masek denně. Nejde o ojedinělý případ, jiné automobilky kromě masek vyrábějí i dezinfekční gely.

David Navrátil