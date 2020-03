OECD snižuje odhady globálního růstu kvůli koronaviru

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Důležité budou makro dopady COVID-19 . Už minulý týden jste si mohli přečíst naší analýzu a odhady. Včera vydala OECD svůj odhad. Předpokládá podobně jako my dva scénáře. První předpokládá vrchol epidemie v Číně v 1Q a při šíření nákazy do dalších zemí se podaří lokalizovat nakažené a omezit komunitní šíření. V tomto případě by globální ekonomika nerostla o 2,9, ale 2,4%. Tedy růst by byl nižší o cca 0,5 procentního bodu (my jsme odhadli až 0,4pb). Ve druhé scénáři předpokládá intenzivnější a dlouhodobější epidemii. V tomto případě by růst globální ekonomiky byl nižší o cca 1,5 procentního bodu (náš odhad až 1,2pb). Naše odhady se tak výrazně neliší. Správně OECD doporučuje mimo jiné zvyšovat fiskální výdaje, aby se omezil negativní dopad. V tomto případě je dopad na reálnou ekonomiku rychlejší než snížení sazeb.David Navrátil