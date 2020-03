Kvůli koronaviru už se spekuluje i na zásah ČNB do sazeb

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Ohledně reakce ČNB na koronavir trh začal spekulovat o snížení sazeb. Ne tak rychlém, jako v případě hlavních centrálních bank. Přece jen ČNB trápí inflace v blízkosti čtyř procent. A navíc oslabení koruny (z 24,8 na 25,55) je podobné, jako by ČNB dodala 2-3 snížení sazeb. Nicméně už za půl roku trh počítá se snížením repo sazby z 2,25 na 2%. A do roka o dalších padesát bodů na 1,5%. Takové snížení (pokud by nebylo děláno jen v reakci na příliš silnou korunu nebo jako pojistka) by ale ČNB začala provádět až v případě, že by se bála poklesu české ekonomiky . To data, ale i současné odhady dopadů COVID-19 neukazují.David Navrátil