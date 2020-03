Co je pro Čechy rozhodujícím faktorem při výběru půjčky?

V situaci, kdy nutně potřebujete půjčku, obvykle nebývá času nazbyt. Přesto je však potřeba si udělat alespoň chvíli na to, abyste srovnali jednotlivé parametry, a tak vybrali produkt, který vás nevyjde příliš draho a bude vám ve všech ohledech vyhovovat. Ne všichni zájemci o půjčky však takový průzkum dělají a často se spokojí s nabídkou, která pro ně z hlediska ceny nepřekračuje přijatelnou hranici.

Takové jednání s sebou ale přináší také potíže v podobě nepřiměřeně velkých splátek nebo příliš krátké doby splatnosti, které často vedou k neschopnosti splácet. Naštěstí se lidé k půjčkám začínají stavět zodpovědněji než dříve. Proto jsou i při jejich výběru mnohem pečlivější, díky čemuž se ve většině případů takovým problémům úspěšně vyhýbají. Které parametry jsou pro náš Čechy nejdůležitější?

Rychlost vyřízení půjčky

Podle výzkumu z roku 2017, který provedla společnost mBank ve spolupráci s agenturou NMS Market Research, je pro 49 % klientů nejdůležitější to, za jak dlouho budou mít půjčku vyřízenou. Důvodem je především to, že si málokdo vytváří finanční rezervy, které by pak mohli využít v případě, že se dostaví nějaké nečekané výdaje. Pojistkou jsou pro ně právě půjčky, zejména ty krátkodobé, které nedostatek prostředků vyřeší do doby, než jim přijde další výplata.

Důvěra plynoucí ze zkušeností

Stejně tak jako v kterémkoliv přátelském či partnerském vztahu, i mezi poskytovatelem půjčky a jeho potenciálním klientem by měla být vzájemná důvěra. Právě z tohoto důvodu si 40 % nejraději vezme půjčku přímo od banky, u které má vedený osobní účet a případně i jiné produkty. Celých 23 % lidí se opět vrátí k firmě, se kterou měli dobrou zkušenost v minulosti. Zhruba pro čtvrtinu žadatelů je pak zásadní také přístup a vystupování pracovníků banky či nebankovní společnosti, na kterou se obrátili.

Úroková sazba nebo RPSN

Samotná výhodnost úvěru neboli to, kolik je půjčka vlastně bude stát, označilo jako důležitou 61 % respondentů. U nabídek lze cenu snadno spočítat pomocí úrokové sazby nebo ještě lépe RPSN, které zahrnuje jak úrok, tak i poplatky, které by se k půjčce mohly vázat. Nabídky si uchazeč o úvěr může nezávisle porovnat přes internet, a to skrze portál BezvaMoney.cz. Stačí zadat výši půjčky a před sebou uvidíte seznam všech poskytovatelů i se všemi potřebnými údaji.

Navzdory tomu, jak se porovnávání půjček snadné, si s ním dá práci pouze 25 % lidí. Většinou se rozhodují mezi dvěma konkurenčními nabídkami a ve výjimečných případech mezi třemi až čtyřmi. Příčinou je pravděpodobně neznalost důležitých parametrů. Z průzkumu společnosti M.B.A. Finance totiž vyplynulo, že čtyři pětiny respondentů neví, co se skrývá pod zkratkou RPSN.

Výše měsíční splátky

Trojici nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr završíme tím, který je z hlediska bezpečnosti úvěru jedním z nejzásadnějších, a to je výše měsíčních splátek. Mezi Čechy se splátky nejčastěji pohybují okolo 7 500 korun, nicméně najde se i část lidí, kteří jsou schopni a hlavně ochotni splácet ještě více. Početně se však nejvíce dlužníků shodne na tom, že ideální splátka by měla být mezi 2 500 a 5 000 korunami - za těchto podmínek jsou schopni dodržovat splátkový kalendář a zároveň platit i jiné závazky související s chodem domácnosti.