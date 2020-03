4 akcie, které profitují z koronaviru

Koronavirus způsobuje spoustu nepokojů nejen na finančních trzích. Ačkoli akciové indexy jsou virem silně postiženy, existují i společnosti, které z paniky ohledně koronaviru profitují.

V tomto článku probereme vývoj kolem koronaviru a jeho dopad na akciový trh a další instrumenty.

Následně vám představíme akcie 4 společností, které z koronaviru momentálně nejvíce profitují.

Vliv koronaviru na akciové trhy

Během posledních několika týdnů panika kolem koronaviru dorazila i na akciové trhy. Některé indexy již klesly o více ne 10 %. Například index S&P 500 klesl již o více než 300 bodů během několika dní. Mnoho investorů začalo opět vyhledávat tzv. bezpečné přístavy, jakým je třeba zlato. Cena zlata vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 2013.

V Číně bylo virem infikováno více než 77 000 lidí a počet mrtvých je již více než 2 600. Zpočátku se zdálo, že se virus šíří pouze v asijském regionu, ale nyní se začíná šířit i v Evropě a Africe. Za posledních 24 hodin bylo v Číně hlášeno 150 nových úmrtí. V Itálii bylo virem nakaženo již více než 150 lidí a 4 lidé na tento virus již zemřeli.

Evropská komise nyní zvažuje zavedení preventivních opatření pro celou eurozónu, ale tvrdí, že by měla být přiměřená, koordinovaná a založená na vědeckém poradenství. Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) nicméně zatím stále nedoporučují zavedení nových cestovních nebo obchodních omezení.

Z paniky ohledně koronaviru může však těžit řada společností. Čínská vláda již uvolnila více než 13 miliard EUR na boj proti koronaviru. Evropská unie uvolní na obdobný program v Evropě 232 milionů EUR. Přibližně 100 milionů EUR bude uvolněno na vývoj vakcíny proti koronaviru.

A právě farmaceutické společnosti, které se tímto vývojem zabývají, budou z této situace profitovat. Níže vám představíme nejzajímavější společnosti, které se vývojem vakcíny zabývají.

Nejlepší akcie profitující z koronaviru

Akcie Alpha Pro Tech (APT)

Alpha Pro Tech (ISIN: US0207721095 – APT – Měna: USD) je americký výrobce ústních masek s respirátory a jednorázových ochranných oděvů. Od vypuknutí epidemie koronaviru společnost exponenciálně zvýšila produkci svého respirátoru N-95. Poptávka po ochranných maskách je obrovská a společnost chce svými produkty zásobovat klienty po celém světě.

Masky společnosti splňují nejpřísnější požadavky stanovené Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Národním ústavem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH).

Respirátor N-95 filtruje nejméně 95 % částic ze vzduchu. Integrovaná technologie Magic Arch vytváří pohodlný dýchací prostor v obličejové masce N-95 tím, že udržuje dostatečnou vzdálenost od nosu a úst nositele.

Graf akcie Alpha Pro Tech (APT). Zdroj: LYNX Trading.

Podle generálního ředitele společnosti roste poptávka po různých typech ochrany obličeje a dalších osobních ochranných prostředcích, jako jsou bezpečnostní obleky. Společnost proto pečlivě sleduje úroveň zásob a přijímá vhodná opatření ke zvýšení produkce, aby uspokojila neustále rostoucí poptávku spotřebitelů.

Akcie Novavax (NVAX)

Novavax (ISIN: US6700024010 – NVAX – Měna: USD) je švédská vakcínová společnost, která se podílí na vývoji vakcíny proti koronaviru. Bill Gates v roce 2015 daroval společnosti 89 milionů USD, aby pomohla s globální zdravotnickou krizí. Tyto finance společnost využila k vývoji léku proti Ebole a RVS. Přestože jsou oba léky již v konečné fázi vývoje, nejsou stále veřejně dostupné.

Pomalý vývoj výzkumu vedl k tomu, že hodnota akcií NVAX v minulých letech prudce poklesla. Společnost v současné době pracuje na léku proti koronaviru. Je těžké říci, zda to bude nyní více úspěšná, než v minulých letech. Mnoho investorů tomu věří, jelikož hodnota akcií NVAX se za posledních několik týdnů více než zdvojnásobila.

Graf akcie Akcie Novavax (NVAX). Zdroj: LYNX Trading.

Akcie Novacyt (ALNOV)

Společnost Novacyt (ISIN: US6700024010 – ALNOV– Měna: USD), která je kótována na burze cenných papírů ve Francii, je specialistou na klinické diagnózy. Cena akcií této anglo-francouzské společnosti se dlouhou dobu pohybovala převážně do strany.

Společnost provozuje širokou škálu in vitro a molekulárních diagnostických testů po celém světě. Novacyt je asociována s koronavirem od samého začátku vypuknutí pandemie. Primární aktivitou společnosti však není vývoj vakcíny, ale poskytování testů na diagnostiku koronaviru.

Graf akcie Akcie Novacyt (ALNOV). Zdroj: LYNX Trading.

Společnost již testy začala prodávat. Evropskou unií jsou schváleny teprve od 17. února 2020. Americký regulační úřad FDA nyní zvažuje schválení žádosti pro použití testů Novacyt v případě nouze v USA. Test je navržen tak, aby detekoval pouze novou variantu viru, která se objevila na konci loňského roku v Číně. Ostatní testy jsou méně specifické a mohou vést k falešným diagnózám.

Test funguje do dvou hodin, což může zabránit dalšímu šíření viru. Testovací zařízení také nemusí být chlazeno v tropickém podnebí, což snižuje náklady na dopravu. Společnost v minulých letech utrpěla těžké ztráty a byla na pokraji bankrotu. Akcie Novacyt se tak dostaly mezi tzv. penny stocks. Situace okolo koronaviru však může Novacyt vrátit zpět do hry.

Společnost Koninklijke Philips N.V. (ISIN: NL0000009538 – PHIA – Měna: USD) může těžit ze zvýšené poptávky po lékařském vybavení. Čína se chystá do nového nemocničního vybavení investovat miliardy USD. Společnost vyrábí CT skenery, které pomáhají diagnostikovat virus.

Kromě toho společnost Philips celou řadu dalších technologií a dat, které jsou dnes ve zdravotnictví nezbytné – od měřících zařízení po integrované lékařské IT pro lepší péči o pacienty.

Graf akcie Koninklijke Philips N.V. Zdroj: LYNX Trading.

„Bezpečné přístavy“ jako alternativa k akciím během nejistoty na trzích

1. Vývoj ceny zlata

Další panickou reakcí, kterou v posledních měsících vidíme na akciovém trhu, je útěk investorů ke zlatu. V době nejistoty přesouvají investoři obrovské množství kapitálu do zlata, aby se chránili před možnou ekonomickou krizí, která by mohla vzniknout například při další eskalaci epidemie koronaviru. V Číně je již mnoho továren a dokonce i celých měst uzavřeno.

Tato opatření dříve nebo později silně ovlivní ekonomiku. Pokud opatření budou trvat příliš dlouho, může na podporu hospodářství následovat možné snížení úrokových sazeb, což je pozitivní vývoj pro cenu zlata.

Cena zlata posílila o více než 2,5 %, čímž se zlatý trend dostal na hodnotu cca. 1689 USD za trojskou unci. Na stříbrném trendu také nastartovala nová rally, když stříbrný trend posílil o více než 1,5 % na cenu 18,80 USD za trojskou unci.

2. Vývoj ceny bitcoinu

Investice do bitcoinu se nyní mohou také vyplatit. Během posledních 2 měsíců vzrostla cena bitcoinu o desítky procent. V porovnání se zlatem však bitcoin zaostává. Poslední dobou dokonce cena bitcoinu začala pomalu klesat.

3. Vývoj ceny dluhopisů

Přesun investorů do bezpečných přístavů je také velmi dobře vidět na největším trhu na světě. Dluhopisy jsou populární, zejména když úrokové sazby prudce klesají. Americká desetiletá úroková sazba byla před 2 měsíci téměř 2 % a od té doby klesla na 1,40 %.

Úrokové sazby například v Německu v případě desetiletých dluhopisů klesly dokonce do záporných čísel na -0,48 %. To je dobrá zpráva pro investory do dluhopisů, ale samozřejmě velmi špatná pro investory do akcií. Níže uvedený graf ukazuje futures na americký desetiletý dluhopis.

Graf futures na americký dluhopis US Treasury Note (ZN). Zdroj: LYNX Trading.

