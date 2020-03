V Ústeckém kraji v porovnání s rokem 2019 mírně poklesl počet vydaných stavebních povolení, zatímco orientační hodnota vydaných povolení mírně vzrostla.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2018 celkem 4 782 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2018 to bylo pouze o 2 stavební povolení méně. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 5,5 %, což byl osmý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (18 337 stavebních povolení, tj. 21,3 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 123, tj. 2,5 % z republikového úhrnu).

Nejméně povolení v Ústeckém kraji bylo v roce 2019 vydáno v květnu (358). Naproti tomu nejvíce povolení vydaly stavební úřady v měsíci dubnu (430).

Ve většině krajů byl v loňském roce vyšší zájem o výstavbu než v roce 2018. Méně povolení bylo vydáno pouze ve třech krajích – v Praze, v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 35,4 % podílely stavby bytových budov, 28,6 % nebytové stavby a 25 % ostatní stavby. Podíl objektů na ochranu životního prostředí představoval 11 % z celkového počtu vydaných povolení.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2019 vydáno 5,8 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Praze (2,7). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (13,3).

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 21 347 mil. Kč a byla o 1,9 % vyšší než v roce 2018. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů, v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší. Pokles mezi roky 2019 a 2018 zaznamenali pouze v Plzeňském (- 22,1 %) a Královéhradeckém kraji (- 14,5 %).

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 4 464 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 se hodnota jedné plánované stavby zvýšila celkem v devíti krajích. Nárůst v Ústeckém kraji o 1,9 % byl druhý nejnižší.

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2019 – 48,2 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2018 se jejich podíl snížil o 2,8 p. b. V mezikrajovém srovnání přesto obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 17,1 p. b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji připadl na ostatní stavby (vodovodní sítě včetně přípojek, komunikace, mosty, kabelizace, bilboardy apod.), v roce 2019 představoval 24,5 %, meziročně se zvýšil o 1,7 p. b. Podíl investic na výstavbu bytových budov se v kraji snížil z 22,1 % v roce 2018 na 21,7 % v loňském roce. Pro stavby na ochranu životního prostředí by mělo být v kraji proinvestováno 5,6 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení v roce 2019, meziročně by se jejich podíl zvýšil o 1,6 p. b.

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

e-mail: ruzena.funkova@czso.cz

tel.: 605 452 027