Hygienici zmapovali cestu studentek s koronavirem z Itálie přes Vídeň, Budapešť a Brno do Prahy.

Vídeň, Budapešť, Brno, Praha. Po této trase cestovaly z Itálie studentky, u nichž testy potvrdily koronavirus. Hygienikům se podařilo podrobně zmapovat nejen jejich cestu, ale také to, s kým během ní přišly do styku. "Pátým pacientem s koronavirem v Česku je spolužačka nemocné americké studentky z milánské univerzity pocházející z Ekvádoru. Měla vyšší teplotu přes 38 stupňů, je hospitalizovaná v Nemocnici Na Bulovce," oznámil na úterní ranní tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Doplnil, že první test na koronavirus u ní byl negativní, nemoc potvrdil až ten následující, provedený s časovým odstupem. S mladými cizinkami měla cestovat ještě třetí studentka, u ní byly testy dosud negativní. Cestu studentek z Itálie do Česka se podařilo podrobně zmapovat hygienikům. "Do Vídně letěly, pak cestovaly do Budapešti, odsud do Brna a nakonec do Prahy," popsala šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Dodala, že mladé ženy ve Vídni bydlely v hotelu, v ostatních městech ve sdílených bytech. "V autobuse do Prahy cestovalo celkem 18 cestujících a řidič. Studentky posléze dvakrát jely taxíkem - nejprve do bytu a pak do nemocnice," informovala Jágrová.

V karanténě skončil i číšník z restaurace, kde se Američanka a Ekvádorka zastavily na jídlo. Podle Jágrové jsou v izolaci i další lidé, s nimiž přišly studentky v Česku do styku.

Byt, v němž cizinky v české metropoli přebývaly, je podle pražské hygieničky Jágrové aktuálně prázdný, jeho majitel s odborníky spolupracuje. "Za týden proběhne jeho dezinfekce pod dohledem našeho pracovníka," uzavřela expertka.