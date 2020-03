Za sáček nejen na pečivo si v Lidlu nově zaplatíte. Podobné změny zavádá Kaufland, Tesco a Penny

Mikrotenové sáčky většina lidí používá při nákupu zeleniny nebo pečiva, ale v některých obchodech postupně mizí. Na redakci TN.cz se obrátili zákazníci, kteří je o víkendu nenašli například v Lidlu. Ten se teď rozhodl zavést sáčky k opakovanému použití. Měly by být tak alternativou k mikrotenovým sáčkům a jedno balení po dvou kusech zákazníky vyjde na 19,90 korun. Jak jsou na tom ostatní obchody?

Čtenáři TN.cz o víkendu vyrazili do Lidlu, kde si chtěli dát potraviny do mikrotenového sáčku. Ten tam ale nikde neviděli. Místo toho tam byly provizorní větší igelitové sáčky. "Na dotaz, zda je obchod má, mi paní na pokladně řekla, že je mají stažený a jak to bude dál, tak netuší. Že prý budou nějaké sáčky, které si můžeme koupit. A budou i omyvatelné a k opakovanému použití," řekl redakci čtenář.

Zeptali jsme se proto obchodního řetězce Lidl, zda mikrotenové sáčky opravdu zrušil. Zatím by je zákazníci v obchodech měli najít. Ale nově zavádí Lidl sáčky k opakovanému použití Green Bags, které budou zákazníci moci koupit za 19,90 korun. V jednom balení budou sáčky dva.

"Nabídka sáčků k opakovanému použití jako alternativy k mikrotenovým sáčkům je dalším krokem v rámci naší celofiremní strategie Reset Plastic. Ta je zaměřená na redukci množství plastů u výrobků našich privátních značek, na které usilovně pracujeme," řekl jednatel společnosti Michal Farník. Už v loňském roce Lidl zrušil jednorázové plastové výrobky, jako jsou vatové tyčinky, brčka nebo kelímky.

Úspora u vatových tyčinek činí více než 21 tun plastu ročně. "Dalšími kroky bylo například nahrazení těžko recyklovatelného PET sleeve u kefírového a acidofilního mléka papírovou etiketou, snížení tloušťky fólie u vybraných výrobků či zmenšování plastových obalů," uvedl řetězec v tiskové zprávě.

Bavlněné sáčky v Tescu

Podobné změny zavedlo také Tesco. "Bavlněné sáčky na pečivo, ovoce a zeleninu jsou dostupné ve vybraných obchodech Tesco. Jsou vyrobeny z certifikované bio bavlny a jsou k dispozici ve čtyřech typech dvojbalení v ceně od 39,90 do 54,90 korun. V první fázi jsou nabízeny v 10 obchodech po celé republice," vysvětlil Václav Koukolíček, manažer externí komunikace.

PENNY a ovosáčky

I PENNY se rozhodlo bojovat proti plýtvání. Začal nabízet tzv. ovosáčky. "Při možnosti opakovaného použití snižují množství použitých plastů při nákupu ovoce, zeleniny či pečiva. Tašky či ovosáčky opakovaně využívá stále více zákazníků, ty se v tomto odpovědném chování v rámci všech svých komunikačních aktivit snažíme podporovat a motivovat," řekl Tomáš Kubík, manažer komunikace.

Nekonečný sáček Kaufland

Snižování množství plastů je také prioritou společnosti Kaufland. I ta zavedla sáčky pro opakované použití, které mohou zákazníci používat už od října loňského roku. "Tento nEKOnečný sáček je v horní části opatřen látkovým štítkem pro nalepení etikety s váhou a cenou a lze jej prát při teplotě 30 stupňů. Nabízíme jej v balení 2 kusů za celkem 29,90 Kč a u zákazníků se těší veliké oblibě," vysvětlila Renata Maierl, mluvčí Kauflandu.

Společnost také omezuje plasty v úseku pečiva, nakoupit ho mohou lidé do vlastních sáčků. "Při distribuci čerstvého zboží v úseku ovoce a zeleniny využíváme vratné přepravky místo jednorázových obalů. Snižujeme i množství obalů - jako vůbec první řetězec v Česku jsme z plastového obalu "svlékli" okurky a celoročně je prodáváme bez tohoto obalu, čímž ročně ušetříme 50 tun plastu," dodala Maierl.

S dotazem jsme kontaktovali také jiné obchodní řetězce. Zatím jsme odpověď neobdrželi.