15,30 h - US trhy startují den a týden silnějším růstem

Americké akciové trhy po výplachu z minulého týdne, který byl vůbec nejsilnější za posledních 12 let , vstupují do nového týdne ve výrazněji pozitivní náladě.Prestižní DJIA si polepšuje o více jak 320 bodů a posiluje tak o cca 1,3%. Podobně rostou také širší S&P 500 a techologický NASDAQ Mezi výrazněji posilujícími tituly jsou například Apple (+3,6%) či Microsoft Visa s růstem o více jak 2%.Hlavním důvodem růstu jsou narůstající očekávání možnosti koordinovaného postupu zemí G7 vůči negativním ekonomickým projevům nákazy a také očekávání razantnějšího postupu amerického Fedu , který by mohl už v březnu snížit dolarové sazby až o 50 bodů respektive o 100 za celý letošní rok.