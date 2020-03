Koronavir update: 89000/3000+, Fed zareaguje silněji, riziko v EU se zvyšuje, Nike uzavřela evropskou centrálu

Počet nakažených koronavirem celosvětově k posledním statistikám přesahuje 89 100 případů a více jak 3 040 úmrtí. Tempo šíření infekce v Číně klesá, ale na druhou stranu výrazně rostou počty nakažených mimo Čínu a to především v evropských zemích a v Íránu.Prvního nakaženého ohlásil New York , druhé úmrtí pak Washington.EK zvýšila stav rizika v rámci unie z původně platného "střední" na "vysoké".Nyní již v 18 zemích unie je hlášeno celkem přes 2100 nakažených při 38 úmrtích.Analytici americké banky Goldman Sachs nově odhadují, že americký Fed zareaguje razantněji na vývoj kolem koronavirové nákazy a na svém březnovém zasedání měnového výboru sníží hlavní dolarové sazby až o 50 bodů. Za celý letošní rok by pak sazby mohly klesnout až o celé 1%.Americká Nike oznámila, že v pondělí a úterý ponechá uzavřenou svou evropskou centrálu v Holandsku poté, co byl potvrzen kontakt s koronavirem u jednoho ze zaměstnanců. V evropské centrále firmy pracuje cca 2000 zaměstnanců z 80 zemí světa.