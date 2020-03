Le Maire (MF Francie) vyzval G7 ke zvážení společné akce proti ekonomickým dopadům koronaviru. Hlavní centr. banky jsou ready

Vice president ECB Luis de Guindos dnes uvedl, že evropská centrální banka zůstává i nadále ohledně koronaviru ostražitá a bude dále sledovat a vyhodnocovat všechna zainteresovaná data. Z pohledu dalšího směřování měnové politiky bude i nadále především její výhled. V tomto ohledu zůstává bankovní rada připravena použít všechny dostupné nástroje v adekvátní formě a množství pro zaručení cenové stability v rámci dlouhodobé udržitelnosti.Připravenost k případnému zásahu již deklarovala Bank of Japan či americký Fed . Čínská PBOC již v rámci stimulace snížila hlavní jedno a pětiletou zápůjční sazbu na 4,05 (ze 4,15%) respektive 4,75% (ze 4,8%).Ohledně Fedu nyní trh počítá s možností snížení dolarových sazeb na březnovém zasedání až o 50 bodů. Do konce roku by dolarové sazby mohly klesnout až o celé 1%.Francouzský ministr financí Bruno Le Maire dnes uvedl, že skupina G7 by v souvislosti s koronavirem mohla přistoupit ke společné řízené akci s cílem limitovat možné ekonomické škody celé nákazy. Ministři financí skupiny by se pak měli toto otázkou zabývat v průběhu tohoto týdne.