"Ani Babišova nadvláda není navěky." Opozice doufá ve změnu jako na Slovensku

Volební vítězství hnutí OĽaNO na Slovensku podle českých politiků ukázalo, že země míří k výrazné politické změně. Někteří se tím prý nechají inspirovat. Podle jiných bude mít ale hnutí problém sestavit kvalitní koalici.

Velká změna vedoucí dobrým směrem - tak hodnotí ve zkratce výsledky slovenských voleb čeští politici. "Pan prezident gratuluje vítězi voleb na Slovensku a přeje brzké sestavení akceschopné vlády. Oceňuje, že navzdory předpokladům ve volbách neuspěli extremisti," tlumočil slova Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

"Myslím si, že Slovensko čekají velké změny," řekl premiér Andrej Babiš. "Slovenští voliči překreslili politickou mapu. Nezabodoval Kotlebův extremismus, jak některé průzkumy naznačovaly," doplnil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle některých opozičních politiků nebude pro vítěze voleb vůbec jednoduché sestavit kvalitní a pevnou koalici. Jiní vidí ve změně na Slovensku novou naději pro Českou republiku.

"Výsledek voleb jasně ukázal, že lidem už došla trpělivost s tím, že vládní strany si myslely, že jsou nad zákony, že si mohou dělat skutečně, co chtějí, a voliči je poslali do opozice," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "To dává i naději tady u nás doma, že žádná dominance není navěky, ani ta Babišova," prohlásil místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.