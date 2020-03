Čínský výrobní PMI se ocitl níže než při poslední recesi v r. 2008

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



V sobotu vyšly index nákupních manažerů v Číně. Jde o první oficiální makro číslo za únor. No a dopadlo to velmi špatně. Oba indexy poklesly pod 50 bodů: oficiální číslo na 35,7 bodů a CAIXIN na 40,3. Oficiální číslo je dokonce níže, než bylo během kulminace Velké recese v roce 2008 (38,8). Jde o důsledek drastických opatření, které čínské autority zavedly, aby zabránily šíření koronaviru , po zpackaném začátku a kdy situaci naopak podcenily. V obrázku také vidíte vývoj HDP . Během Velké recese index nákupních manažerů poklesl až pod 39 bodů, ale neznamenalo to pokles čínské ekonomiky . Došlo ale k silnému zpomalení růstu. Z cca 9 na 3 procenta (anualizovaný mezičtvrtletní růst).Za první čtvrtletí tohoto roku tak můžeme očekávat stagnaci až pokles čínské ekonomiky . Březen bude klíčový. Jednak z pohledu obnovení výroby. A jednak z pohledu náběhu fiskálních opatření čínské vlády.Pokud se situace v březnu nebude zlepšovat a počet nakažených se bude nekontrolovaně zvyšovat, tak lze očekávat nejen zhoršení výhledu pro celý rok, ale i snížení úrokových sazeb centrálními bankami. Fed může snížit sazby už na svém březnovém zasedání. Očekáváme také navýšení deficitů vlád, kterou budou chtít podpořit své ekonomiky David Navrátil