Nejhorší týden od finanční krize. Korekce ale nebyla rozhodně přehnaná

Akciové indexy pokračovaly globálně v poklesu i v pátek . Index S&P500 od svého vrcholu z 19. února ztrácí přes 13%. Podle dostupných dat se tak u tohoto indexu jednalo o nejrychlejší pokles přes 10% v historii. Minulý týden byl také nejhorším od finanční krize. Rychlost poklesu také patrně sehrála roli v tom, že docházelo k výraznější likvidaci dlouhých pozic kvůli tzv. margin callům, když investoři nestačili doplňovat marži, čímž se pokles jen zrychloval. Se zahrnutím loňského mimořádného výkonu je hlavní americký index od loňského ledna stále přes 15% v plusu. S přihlédnutím k tomu, že zisky firem z indexu S&P 500 v loňském roce víceméně stagnovaly a akciový trh přesto výrazně rostl, nynější korekce se prozatím nezdá přehnaná. Rostoucí paniku pravděpodobně přivítají obchodní řetězce, jež jsou podle informací médií po celém světě pod tlakem zákazníků, jež se připravují na možnost karantény a vykupují zásoby trvanlivých potravin a hygienických prostředků. Podle posledních informací se zdá, že v Číně šíření virové nákazy přeci jen zpomaluje, zatímco v Koreji či v Itálii a jinde v Evropě prozatím ke kulminaci asi nedošlo. V USA se výraznější růst teprve očekává, což by mohlo mít pokračující negativní vliv.Po výsledcích za 4Q19 klesaly akcie Beyond Meat (-15%), loňského IPO premianta. Přestože firmě rostly meziročně tržby přes 200% a překonaly očekávání, firma dosáhla mírné ztráty, zatímco konsenzus za 4Q čekal již mírný zisk. Akciím také nepřidalo odstoupení důležitého člena představenstva S. Goldmana z výkonné role. Firma musí čelit rostoucí konkurenci od velkých jmen v průmyslu (Nestlé a další) a je otázka, do jaké míry bude značka BM výrobků silná natolik, aby přiměla zákazníky preferovat jejich výrobky i po počáteční fázi, kdy byla firma jednou z prvních na trhu. Ocenění akcií přitom zůstává pohledem metriky P/E vysoké.Dnes bude v USA reportovat výsledky např. firma Progressive Corp. , zítra řetězec Target. Tento týden bude bohatý i na ekonomická data. Dnes budou sledovány zejména americká PMI data ve výrobě, jež minulý měsíc zaznamenala nečekané zlepšení, nicméně v kontextu současné situace lze očekávat opět pokles, přičemž obdobná data z Číny dokonce klesla v pátek na nejnižší hodnoty v historii. Evropské futures dnes zatím mírně posilují.Jan Šafránek