Duy: Koronavirus, trhy a Fed

Známý americký ekonom Tim Duy na svém populárním blogu The Fed Watch poukazuje na to, že americký prezident Donald Trump se pokusil uklidnit trhy, ale nepovedlo se mu to. Ekonom se domnívá, že „nyní je načase, aby to zkusil šéf Fedu Jerome Powell“.



Situace na trzích se na konci minulého týdne dále zhoršovala a příčinou byly obavy z dalšího šíření koronaviru a jeho dopadu na ekonomickou aktivitu. „Reakce trhů není nesmyslná. Lidské a další ztráty této epidemie jsou nejasné a není překvapující, že investoři a tradeři se chovají ve stylu: „Nejdříve prodávej a pak se ptej,“ píše ekonom.





Fed by měl v této situaci jednat. Nejde jen o šok na nabídkové straně ekonomiky . Jde i o prevenci proti tomu, aby se slabost na poptávkové straně nezměnila v recesi. To vyžaduje udržení důvěry domácností. A ať už se nám to líbí, nebo ne, je potřeba, aby na Wall Street nenastala panika,“ dodává Duy. Fed podle ekonoma nemůže dopustit, aby propady na trhu pokračovaly a otřásly důvěrou běžných lidí. Fed tak nakonec bude muset zakročit. Neznamená to, že centrální banka musí hned snížit sazby, nebo že je musí snížit tento měsíc. Fed ale musí dát jasně najevo, že je připraven sazby snížit. Šlo by o stejný krok, jaký Jerome Powell podnikl v létě, když hovořil o tom, že Fed bude jednat tak, aby udržel současnou expanzi. „Načasování a tón je tím, co v podobných případech rozhoduje.“Pokud naopak zástupci Fedu budou jednat jako většina ostatních centrálních bankéřů po celém světě a budou jen opakovat, že je stále příliš brzy na nějaké hodnocení, riskují další propady trhů. A následně i důvěru domácností. Fed musí naopak přijít „s hrdliččím postojem a musí signalizovat, že vnímá, co se děje, a je připraven sazby snížit“. To by trhům poskytlo čas. Nejlepší by bylo, kdyby s takovou zprávou vystoupil sám Powell, trhy by pak na jeho slova zareagovaly, míní Duy.Ekonom podle svých slov chápe, že Fed se nehrne do toho, aby budil dojem, že sazby skutečně sníží. Může se stát, že současné obavy jsou přehnané a škody na ekonomické aktivitě omezené. Může přijít několik slabších měsíců, ale pak se vše vrátí k normálu, podobně jako při přírodních pohromách. Jenže současné obavy mohou být i oprávněné a hospodářství může skutečně padat do recese. I v roce 1991 „stačil jeden šok a přišla recese“. Tím šokem byla tehdy válka v Iráku a následný růst cen ropy . V tomto ohledu je podle ekonoma současná situace podobná.Jestliže nyní domácnosti své výdaje jen odloží do budoucna a pak se vrátí k normálu, dojde pouze k přechodnému zhoršení hospodářské situace. Čím déle ale budou čekat, o to větší je hrozba sebenaplňujícího se proroctví. A panika na Wall Street pravděpodobnost negativního vývoje jen zvyšuje, uzavírá ekonom.Zdroj: The Fed Watch