Jak se učit ze špatných obchodů a chyb v investování?

Chyb v investování se nevyvaruje nikdo, ani ti nejlepší a nejúspěšnější investoři. Rozdíl mezi nimi a ostatními je v tom, že jsou schopni a ochotni se z neúspěchů poučit.

Našli se investoři, kteří v roce 2008 nakupovali akcie banky Bear Stearns za 30 dolarů těsně předtím, než za ně JPMorgan Chase nabídla dva dolary (nakonec nabídku zvedla na 10 USD). Pokud mezi tyto investory náhodou nepatříte, tak vězte, že trvalo jedenáct let, než tento obchod (díky posilování akcií JPMorgan) přestal být ztrátový. Dnes se to zdá nelogické, ale tehdy šlo o spekulaci, že nabídka za akcie Bear Stearns bude zahrnovat prémii vůči tehdejší ceně, a půjde tedy o rychlý výdělek. Nestalo se, a tak se opět potvrdilo, že peníze se vydělávají dlouho, ale ztrácejí velice rychle.

Investiční manažer Barry Ritholtz oslovil některé známé investory a manažery fondů s dotazem, jak se oni sami vyrovnávají se svými chybami v investování.

1. Přiznání chyb

John Roque, šéf akciových analytiků ve Wolfe Research, říká, že základem je si okamžitě přiznat chybu. Pokud si investor nedokáže přiznat chybu a tvrdohlavě trvá na svých rozhodnutích, i když jsou špatná, je to velká chyba. Dodává, že kromě obvyklých nákladů se u takového investora hromadí "náklady spojené s emocionální zátěží vyplývající ze ztrátových pozic". Investoři by se těchto nákladů měli vyvarovat, a to právě tím, že si chybu přiznají a snaží se jí příště předejít.

2. Utopené náklady

Howard Marks z Oaktree Capital Management říká, že "utopené náklady" špatné investice jsou vlastně irelevantní. V případě investice do Bear Stearns by to investoři měli brát tak, že 28 USD již neuvidí a drží v ruce aktivum v hodnotě dvou dolarů. Otázka je spíše to, co by měli udělat v budoucnu. "Nejde o to, zda byste ty akcie za 30 USD měli držet, ale zda byste je dnes za ty dva dolary koupili," vysvětluje. Rozhodnutí z minulosti by neměla ovlivňovat kroky v současnosti a budoucnosti.

3. Mentální účetnictví

Eddy Elfenbein, manažer Focused Equity ETF, říká, že to nejhorší, co může investor udělat, je nakoupit akcie, zjistit, že firma nesplňuje jeho předpoklady, ale nakonec je držet, byť budou ztrátové. Investoři, kteří se zdráhají prodávat, protože nechtějí přijmout ztrátu, si podle Elfenbeina neuvědomují, že ke ztrátě již došlo. Čekání na návrat do zisku je příklad zbytečných "mentálních počtů" a ukázka špatného nakládání s kapitálem. "Akcie neznají cenu, za kterou jste je nakoupili," podotýká Elfenbein.

4. Náklady příležitosti

Peter Mallouk, šéf Creative Planning, pravidelně kontroluje své portfolio a pokaždé si pokládá otázku, zda by daný titul opět koupil. Pokud ne, raději akcie prodá. "Investoři by neměli zapomínat na to, že cílem je růst kapitálu, nikoli čekání na nápravu počátečních ztrát," říká.

J. C. Parets, zakladatel All Star Charts, tvrdí, že by investoři měli pozice v portfoliu považovat za kapitál. "Pokud byste měli hotovost, koupili byste si danou akcii, nebo byste s penězi chtěli dělat něco jiného?" ptá se. Pokud ano, je to jasné. Investor může prodat to, co drží, a znovu nakoupit, co chce. "Jakákoli pozice v portfoliu je stejně dobrá jako hotovost. Na to se hodně zapomíná," doplňuje Parets.

5. Exit strategie

Parets ještě doplňuje, že každý investor by měl vědět, za jakých podmínek z obchodu vystoupí, a to dříve, než do něj vstoupí. Vyžaduje to disciplínu v ziskových i ztrátových obchodech. Klíčem k úspěchu je kvalitní správa každého obchodu bez ohledu na jeho výsledek.

6. Naslouchání trhu

Nicholas Colas, spoluzakladatel DataTrek Research, nedoporučuje bojovat s trhem. "Nikdy nekupujte akcie na novém minimu a neprodávejte na novém maximu," říká a upozorňuje, že jít proti trhu při nově se rodícím trendu může stát hodně peněz a času. Když akcie padá, ke stabilizaci může dojít až po velice dlouhé době. I Colas podotýká, že návrat investice do Bear Stearns alespoň na nulu byl spíše o štěstí.

Každý investor by si měl uvědomit své chyby, přiznat si je a poučit se z nich. Známý investor Ray Dalio svou knihu Principles založil z větší části na tom, že chyby jsou vlastně příležitostí se poučit. Ti, kdo to nedokážou, se nejenže nemohou zlepšovat, ale nejspíše budou chyby opakovat. Držení ztrátových investic do doby, kdy se dostanou do zisku, je přitom jen jeden z příkladů toho, jak investoři odmítají uznat chybu.

Další článek: Výhody a nevýhody robotického investičního poradenství