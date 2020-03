Šéf WHO vyzval trhy ke klidu. Koronavirová panika není na místě, je třeba přistupovat k věci racionálně

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém víkendovém komentáři uvedl, že panika na kapitálových trzch je nepřiměřená. I přes veškerou závažnost koronavirové nákazy by se měli investoři uklidnit a pokusit se vidět realitu. Je třeba, aby se všichni k nákaze stavěli racionálně a s cílem vypořádat se s fakty a samotnou nákazou. Iracionální přístup v tomto ohledu není prospěšný. Veřejnost by se měla zaměřit především na fakta a ne na přehnané obavy a paniku.Nákaza zatím v už více jak 60 zemích světa zasáhla více jak 85 000 lidí a vyžádala si téměř 3 000 životů.US akciové trhy v minulém týdnu propadly o cca 11-12%, což byl největší týdenní propad za posledních 12 let.Podle šéfa WHO je nicméně nutné připustit, že by nákaza mohla přerůst v globální pandemii, pokud k ní nebude náležitě přistupováno. Situaci není radno podceňovat a na stav případné globální pandemie je nutné se začít náležitě připravovat.