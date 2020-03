TMR zveřejnila výsledky za fiskální rok 2018/19

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Společnost Tatra Mountain Resorts ( TMR ) oznámila své výsledky hospodaření za fiskální rok 2018/19, končící 31. 10. 2019. TMR zvýšila celkové výnosy meziročně o 17,9 % na 127,6 mil. EUR . K růstu přispěla vyšší návštěvnost polského střediska Szczyrk, změna cenové politiky v Tatrách i akvizice rakouských středisek Mölltaler Gletscher a Ankogel. Bez zahrnutí akvizic a jednorázových vlivů by výnosy vzrostly o 11,8 % r/r. Zisk před odpisy EBITDA meziročně stoupl o 3,7 % na 35,4 mil. EUR . Ten rostl pomalejším tempem než tržby kvůli růstu osobních nákladů, nákladům na výstavbu apartmánů a také kvůli tomu, že nová rakouská střediska byla koupena až po zimní sezóně. Tím se do výsledků zahrnula pouze jejich letní sezóna, která je z pohledu ziskovosti slabší. Marže zisku EBITDA meziročně poklesla z 31,6 na 27,8 %. Čistý zisk TMR meziročně klesl z 3,1 na -1,8 mil. EUR , což bylo dáno hlavně růstem odpisů a úrokových nákladů. TMR letos vstoupila do golfového segmentu v ČR (Kaskáda Golf Resort a resort Ostravice ), kde plánuje hlavně rozvoj ubytovacích kapacit.