Zoo Zlín během jarních prázdnin Zlínského kraje nabídne speciální program

Zlín - Pro všechny návštěvníky, kteří tento týden během jarních prázdnin Zlínského kraje zavítají do zahrady, nabídne Zoo Zlín speciální prázdninový program. Děti i dospělí se tak mohou od pondělí 2. března do pátku 6. března těšit na komentování u vybraných expozic zvířat a na pátrací hru v areálu.

„Při sedmi komentovaných zastávkách představíme nejen život zvířat v zimním období, ale také zajímavosti z anatomie a biologie. První povídání odstartuje o půl jedenácté u lachtanů, to poslední pak v 15.00 u tučňáků,“ uvedla Romana Bujáčková z oddělení marketingu. Pátrací hru budou tvořit různé úkoly, jejichž řešení lze najít poblíž šesti expozic v celém areálu zoo. Každý řešitel „pátračky“ získá drobnou odměnu. Na tři vylosované výherce čeká speciální cena.

Zahrada nezapomněla ani na občerstvení. „K dispozici budou všechny restaurace v areálu zoo - Tyrol, Neapolitáno, Koala a Limpopo. Otevřena bude také Chocolatérie a Kefa bar s etiopskou kávou. Hezké dárky nabídnou zooshopy u hlavního a sezónního vstupu do zoo, po zimní přestávce opět bude jezdit vláček,“ doplnila Romana Bujáčková.

Pokud se tedy chcete pobavit a navíc si užít procházku přírodou, vydejte se do zlínské zoo. Pro návštěvu areálu lze využít hlavní vstup, od neděle 1. března po celý prázdninový týden (v závislosti na počasí) i sezónní. Stále také platí zvýhodněné zimní vstupné do zoo, které pro děti činí 40 Kč, pro dospělé 80 Kč. Od soboty 29. února do konce března je Zoo Zlín otevřena od 8.30 do 17.00 hod.