Trhy spoléhají na pomoc centrálních bank. Futures naznačují možný růst

V posledních dnech pokračuje šíření koronavirové nákazy v dalších částech světa mimo Čínu. Celkový počet nakažených přesáhl 90 tis. osob a více jak 3 tisíce lidí nákaze podlehlo. Nákaza byla prokázána již v 68 státech světa včetně České republiky. Vysoké počty nakažených nadále hlásí Jižní Korea (4212 osob dnes ráno vs. 2337 v pátek ) a Itálie (1701 osob v neděli vs. 650 v pátek ) a Írán (978 osob vs. 141 v pátek ). V Evropě a Asii se objevují další omezení pohybu a setkávání lidí s cílem zamezit dalšímu šíření epidemie, což bude dále vytvářet negativní dopady na ekonomickou aktivitu a zvyšuje rizika recese v řadě zemí. Akciové trhy po panických výprodejích minulý týden pravděpodobně v pondělí projdou první mírnou korekcí a uvolněním. Trhy spoléhají na centrální banky, že dodají ekonomice stimul. V Itálii již vláda dokonce v reakci na koronavir schválila prorůstový daňový balíček Akciové trhy v Asii dnes ráno většinou rostou kolem 1 %. Futures na akciové indexy v Evropě naznačují růst o 1-2procenta. Futures na americké akciové indexy dnes ráno naznačují nárůst o necelé 1 %.