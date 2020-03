Data čeká zlepšení, převálcuje je koronavirus (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Ukazatele zveřejněné tento týden budou připomínat čtení starých novin. Většinou se bude jednat o únorová data, která ještě nebyla zasažena koronavirem. U regionálních indikátorů PMI tedy čekáme zlepšení. Finální PMI z eurozóny budou ukazovat na jejich zlepšující se trend. Pozadu nezůstanou ani německé tovární objednávky, které se vzpamatují z prosincového propadu. Americký trh práce v závěru týdne potěší solidním počtem nových pracovních míst. Data tedy budou ve směs dobrá, tón finančním trhům budou ale udávat zprávy o šířím se koronaviru do střední Evropy. Regionální měny tedy zřejmě čeká další oslabování.

Americký trh práce potvrdí dobrou kondici

Hned v pondělí budou zveřejněny indikátory PMI v celém regionu. Jedná se o data za únor, která ještě nebudou příliš kontaminována obavami z šíření koronaviru. V celém regionu by tedy podle tržních očekávání měly ukázat na zlepšení nálady. Dobrá nálada by měla vydržet i americkému zpracovatelskému průmyslu. Index ISM se zde v lednu po pěti měsících strávených v pásmu značící pokles aktivity vyhoupl nad 50bodovou hranici a zde se zřejmě udrží i v únoru. Jedná se však spíše o důsledek lepší nálady spojené s uzavřením dohody mezi USA a Čínou, než rostoucí průmyslovou produkci. V Eurozoně bude v úterý zveřejněn první odhad únorové inflace. Ta v meziročním srovnání o desetinku poklesne na 1,3 %, naopak jádrová inflace půjde o dvě desetiny směrem nahoru (na 1,3 % y/y). S inflací v eurozóně to nebude valné ani v následujících měsících. Od současných úrovní se příliš nepohne. Z pohledu dat bude nejzajímavější závěr tohoto týdne. Ve Spojených státech budou zveřejněna data z trhu práce. Ta ukáží na nižší tvorbu pracovním míst, než tomu bylo v lednu. Výsledek však bude stále více než dobrý (178 tisíc). Svůj podíl na tom bude mít mimo jiné mimořádně teplé počasí. Únorová míra nezaměstnanosti bude pravděpodobně stagnovat na 3,6 %, hodinové výdělky vykáží další růst. Dobrých dat bychom se v pátek měli dočkat i z Německa. Po prosincové katastrofě by tovární objednávky měly vykázat meziměsíční růst o 1 %.

V regionu nás kromě indikátorů PMI čeká zveřejnění struktury růstu českého HDP. K jednacímu stolu tento týden zasedne polská centrální banka. Český růst HDP v Q4 19 ubral na tempu. Z předchozího růstu 2,5 % zvolnil na 1,8 %. Struktura zřejmě ukáže, ze se zpomalení nevyhnulo všem složkám HDP. Čistý export zřejmě růst brzdil. Polská centrální banka ponechá úrokové sazby tento týden beze změny. Se sazbami nehýbala už od roku 2015 a ani současná inflace výrazně převyšující její cíl jí k takovýmto krokům nerozhoupe. Hlasy pro 15bodové zvýšení klíčové úrokové sazby však na tomto zasedání pravděpodobně zazní.

Minulý týden se regionu nevyvedl

Pro společnou evropskou měnu byl minulý týden úspěšný. Euro v průběhu týdne posílilo o 1,4 % a dostalo se přes hladinu 1,100 USD/EUR. Náladu euru vylepšovaly především indikátory důvěry, které pozitivně překvapovaly. V průběhu pátečního obchodování ale kurz vrátil pod hladinu 1,100 USD/EUR. Víkendová data z Číny zklamala na celé čáře. Kompozitní PMI index propadl na úroveň 28,9 bodu, zatímco ještě lednový indikátor stál na úrovni 53 bodů. PMI z oblasti zpracovatelského průmyslu klesl z 51,1 bodu na 40,3 bodu.

Vývoj kurzu koruny byl v minulém týdnu volatilní. Směr byl však jednoznačný, a to ke slabším úrovním. Koruna odstartovala týden na hladině 25,05 CZK/EUR. V jeho závěru se však pohybovala o téměř 40 haléřů výše. Podobně na tom byly i ostatní regionální měny. Polský zlotý ztratil v průběhu týdne 0,8 % a posunul se na 4,330 PLN/EUR. Maďarský forint oslabil o 0,4 % na 337,9 HUF/EUR. Společným jmenovatelem regionálního oslabování byl koronavirus a s ním spojená rostoucí riziková averze investorů. Samotná zveřejněná data by impulz k oslabování měn zřejmě nedodala. České ceny průmyslových výrobců za leden překvapily výrazným meziměsíčním růstem, zasedání maďarské centrální banky naznačilo, že s uvolněnou měnovou politikou je na nějakou dobu amen, přičemž polský růst HDP za Q4 byl revidován mírně výše, zatímco maďarský byl potvrzen na 1,0 % q/q. Kromě ekonomických dat Česko o víkendu ohlásilo tři nové případy koronaviru.