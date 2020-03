Kulturní zařízení v Moravskoslezském kraji v roce 2018

Do knihoven v Moravskoslezském kraji přišlo v roce 2018 více než 4,1 milionu návštěvníků, měli možnost si vybrat z více než 5,1 milionu knihovních jednotek či využít 895 počítačů s připojením k internetu. Registrovaný čtenář si v loňském roce vypůjčil v průměru 44 knih. Památkové objekty v kraji navštívilo přibližně 316 tisíc návštěvníků, 616 tisíc návštěvníků pak zhlédlo expozice a výstavy v muzeích a galeriích.

Veřejné knihovny

V Moravskoslezském kraji bylo na konci roku 2018 v provozu 272 veřejných knihoven a jejich 139 poboček (lokálně vyčleněných částí knihoven (včetně pojízdných zařízení), které jsou jejich organizačními částmi a pracují pod jejich přímým vedením). Čtenáři v Moravskoslezském kraji tak měli k dispozici přibližně 5,1 milionu knihovních jednotek (knih, novin, časopisů, elektronických dokumentů apod.).

Přestože nejvíce knihoven vč. poboček nalezneme ve Středočeském kraji (845), v případě registrovaných čtenářů tomu tak není. Těch bylo s 220 tisíci v roce 2018 nejvíce v Praze. V knihovnách na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2018 registrováno celkem 144 tisíc čtenářů. Jejich počty však postupně klesají, od roku 2012 o 17 %. Téměř 30 % čtenářů v Moravskoslezském kraji bylo ve věku do 15 let, což v absolutním vyjádření odpovídalo 43 tisícům. Republikový průměr činil 27,7 %, z krajů dosáhl nejvyššího podílu registrovaných čtenářů do patnácti let Kraj Vysočina (31,3 %) a nejnižšího Plzeňský kraj (21,7 %).

Asi 12 % obyvatel Moravskoslezského kraje bylo v roce 2018 registrováno jako čtenář ve veřejných knihovnách. Pokud by měl tento ukazatel posloužit jako měřítko pro srovnání krajů, pak nejnižší podíl čtenářů z počtu obyvatel byl vykázán v Ústeckém kraji (9,7 %), naopak nejvyšší v Hl. m. Praze (16,9 %). Nižší hodnoty podílu než Moravskoslezský kraj vykázaly kromě Ústeckého kraje už jen Středočeský kraj (10,1 %) a Liberecký kraj (11,3 %).

V Moravskoslezském kraji bylo evidováno cca 6,3 milionu výpůjček, tento počet se proti roku 2017 snížil o téměř 330 tisíc. Registrovaný čtenář si tak v roce 2018 vypůjčil v průměru 44 knihovních jednotek. Hodnota tohoto ukazatele se v letech 2012 až 2018 pohybovala v rozmezí od 42 do 47 výpůjček na čtenáře za rok. Nejaktivnější čtenáři žijí v Karlovarském a Zlínském kraji, v průměru zde na čtenáře připadlo 47, resp. 46 výpůjček ročně.

Ve veřejných knihovnách jsou k dispozici také počítače. V knihovnách Moravskoslezského kraje bylo v roce 2018 celkem 993 počítačů, 895 z nich s připojením k internetu. Počet počítačů celkem i s připojením na internet se meziročně nepatrně zvýšil, klesl ale počet návštěvníků knihoven využívajících internet v knihovně, konkrétně o 16 tisíc na 175 tisíc.

Památkové objekty zpřístupněné návštěvníkům za vstupné

Dalším prvkem z oblasti kulturních zařízení jsou památkové objekty s kulturním využitím, které jsou v kraji zpřístupněné návštěvníkům za vstupné. Patří sem hrady, zámky, kláštery, kostely, mlýny apod., ovšem památky, které jsou ve správě muzea či galerie, sem zařazeny nejsou (např. zámek Kunín, hrad Hukvaldy).

K památkovým objektům zpřístupněným návštěvníkům za vstupné na území Moravskoslezského kraje namátkou patří:

Návštěvnost památkových objektů je do jisté míry ovlivněna (ne)přízní počasí. I proto se mezi lety 2012 a 2018 se pohybovala návštěvnost památkových objektů v Moravskoslezském kraji v širokém rozmezí 189 až 354 tisíc osob ročně. Rekordním byl rok 2017, v následujícím roce návštěvníků o cca 38 tisíc ubylo. V areálu památek jsou často pořádány i kulturní akce, v roce 2018 se jich konalo 440 s účastí přes 381 tisíc návštěvníků.

Muzea, galerie a památníky

V Moravskoslezském kraji v roce 2018 si mohla kulturní veřejnost vybrat k návštěvě z 31 muzeí a památníků, 2 galerií a 25 poboček muzeí a galerií. Bylo v nich možno shlédnout 127 expozic a 265 výstav. Počet návštěvníků expozic a výstav v kraji v roce 2018 překročil hranici 616 tisíc.

Pozn.: V oblasti kulturních zařízení jsou pro potřeby statistiky využívány výstupy z rezortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha. Údaje v tabulkách zachycují u stavových ukazatelů stav ke konci roku (např. počet knihoven, galerií), u intervalových ukazatelů úhrn za rok (např. počet návštěvníků). Údaje jsou šetřeny za kulturní organizace, jejichž zřizovateli jsou Ministerstvo kultury, jiné resorty, kraje, obce či města, a dále kulturní zařízení zřízená církví, spolky, obecně prospěšnými společnostmi a podnikatelskými subjekty.