Jaké nástroje zbyly ECB na zkrocení případné krize?

Pokud šíření koronaviru vyvolá regionální ekonomickou krizi, jak Evropská centrální banka přispěchá na pomoc? Úrokové sazby jsou hluboko pod nulou a nadále je v platnosti balíček nákupů aktiv. Prostor pro další měnovou podporu je tak velmi omezený.

Tvůrci politik ve Frankfurtu budou spíše přesvědčovat vlády, jako tu německou, aby ekonomický růst posilovaly samy."ECB není úplně vyčerpaná, ale blíží se tomu," uvedla Anna Titareva, ekonomka společnosti UBS Group pro Bloomberg TV. ECB by si tak nemůže dovolit luxus čekat na fiskální pomoc, pokud se nemoc, která již nakazila více než 80 000 lidí po celém světě a vyžádala si téměř 3 000 životů, překlopí do globální pandemie. A pokud recese, která se zatím držela pouze ve zpracovatelském průmyslu, prostoupí i do širší ekonomiky.

Takový scénář by učinil lednové varování prezidentky ECB Christine Lagardeové ještě prozíravějším. Jen měsíc poté, co hovořila v Davosu, je nyní problém, který se zdál být daleko v Číně, nepříjemně blízko domova. Jaké možnosti Lagardeové a jejím kolegům zůstávají?

Zavolat do Berlína

Bankéři z ECB by mohli nejprve jednoduše vyzvat vládu v Berlíně a v dalších 19 zemích k fiskálním výdajům, pokud si to mohou dovolit. Mohli by argumentovat tím, že daňové úlevy a veřejné investice bývají v podpoře spotřeby a kompenzaci slabého vývozu účinnější než měnová politika. Tvůrci politik, včetně Ignazia Visca a Francoise Villeroye de Galhau (guvernérů italské a francouzské centrální banky), trvají na tom, že břemeno restartování ekonomik by měli nést lídři. Nicméně předchozí výzvy ke koordinaci výdajů dosud zůstaly bez ozvěny.

Slova útěchy

Tvůrci politik se mohou zezačátku uchýlit ke slovům útěchy, aby vyvolali pocit důvěry. Slíbí, že budou ekonomiku pečlivě sledovat a přizpůsobí své aktivity konkrétnímu problému, který vyvstane. ECB v roce 2014, rok předtím, než zahájila kvantitativní uvolňování, přednesla svůj plán pro nepředvídané události. K taktice patří i ujištění firem a investorů, že bankéři jsou plně naladěni na své problémy, čímž si koupí čas, aby zjistili, zda existují skutečné krizové poklesy.

Další snížení sazeb

ECB trvá na tom, že v případě potřeby mohla ještě více snížit úrokovou sazbu na depozita. Hlavní ekonom Philip Lane zde nevidí žádné překážky, navzdory více než pěti let záporných nákladů na půjčky. Ekonomové z Rabobank se domnívají, že když ECB v září snížila sazbu na -0,5 % a vyjmula některá depozita, implicitně tak vytvořila prostor pro další snižování. Finanční trhy sázejí na další snížení v roce 2021.

Ve skutečnosti se k tomu ale tvůrci politik příliš nemají. Visco a Villeroy patří mezi nejvíce otevřené kritiky a projevují obavy z upadající ziskovosti této banky. Další snižování by také mohlo pobouřit šetrné Němce a Holanďany, což by byla jen voda na mlýn populistickým stranám.

Ještě uvolněnější QE

Přestože turbo kvantitativní uvolňování může být méně politicky toxické, jde stále o kontroverzní téma, zejména mezi puristy měnové politiky, jako je prezident Bundesbanky Jens Weidmann. Aktuální program s měsíčním tempem 20 miliard eur je naplánovaný do roku 2021, oficiální datum ukončení ale nemá. Navyšování měsíčních nákupů nebo delší doba trvání by mohla porušit pravidlo (jehož cílem je zabránit měnovému financování), že ECB nemůže kupovat více než třetinu vládních dluhopisů.

Jak bankéři nakonec QE upraví, bude v konečném důsledku záviset na typu dopadu, který ekonomika odnese. Například nárůst výnosů státních dluhopisů, odrážející pochybnosti o schopnosti vlád zadržet krizi, by je mohl nutit k dalším nákupům státních dluhopisů. Pokud bude problémem financování firem, jednou z možností je kupovat více firemních dluhopisů. ECB by dokonce mohla uvažovat o nových aktivech, jako jsou bankovní dluhopisy, anebo by se mohla řídit scénářem japonské centrální banky a začít kupovat akcie.

Past likvidity

Méně kontroverzním nástrojem by bylo jednoduše zaplavit finanční systém penězi, které by zabránily napětí ve financování. Ale v systému je už teď přebytek likvidity přibližně 1,7 bilionů euro a banky již mohou z ECB krátkodobě čerpat neomezenou hotovost - poptávka po likviditě tak možná bude malá.

Rada guvernérů by mohla jako alternativu zvýhodnit své termínované úvěry, prodlužit splatnost ze současných tří let, anebo nabízet více operací po březnu 2021, kdy je naplánováno je poslední tzv. TLTRO. Pokud bude zasažen přístup bank k ostatním měnám mimo euro, mohla by ECB také oprášit swapy s centrálními bankami, včetně té britské, švýcarské, americké a čínské.

Zdroj: Bloomberg