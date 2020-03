Cestovní pojištění v roce 2020 – zůstaňte v klidu za rozumné peníze

Nevyužívejte bezhlavě první nabídku cestovního pojištění. Rozdíly jsou obrovské jak v případě krytých rizik, tak pokud jde o ceny tohoto pojištění. Zároveň, chytrou kombinací produktů, které již máte sjednány, lze ročně ušetřit i stovky korun.

Potřebujete jej vůbec?

Coby občan členské země Evropské unie můžete využít výhod, které vám přináší Evropská kartička pojištěnce (viz zde), která vám přináší možnost nezbytného ošetření za cenu odpovídající tomu, co by za stejnou lékařskou péči zaplatil občan dané země.

Pozor na to, že toto pojištění se netýká ošetření u soukromých subjektů, vždy si tedy zjistěte, jestli se v bezprostředním okolí vaší destinace nachází lékařské zařízení, jehož zákroky jsou kryty pojištěním.

Zjistěte si, na co všechno už jste pojištěni

Cestovní pojištění může být součástí vaší kreditní karty či běžného účtu. Pokud je tak tomu i ve vašem případě, je vhodné zvážit, na jaká rizika je vhodné se pojistit nad rámec pojištění poskytované spolu s kartou, a jaká rizika pak nechat pokryta právě cestovním pojištěním na platební kartě.

Srovnávače pojištění nabízí možnost výrazných úspor

Cestovní pojištění sjednávané u cestovní kanceláře, prodejce letenek či firmy zprostředkovávající ubytování nebude pravděpodobně to nejvýhodnější. Zejména při delším pobytu v zahraničí či cestování ve skupině se vyplatí porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven na internetu (zde zpravidla získáte slevu 5 % - 10 % právě za sjednání na internetu a ne na obchodním místě pojišťovny).

Ovšem pozor na to, že nízké ceny pojištění mohou být vykoupeny horším krytím rizik, tj. vždy porovnávejte pouze ty tarify cestovního pojištění, která kryjí všechna potřebná rizika, např. rekreační sporty, adrenalinové sporty, ztrátu zavazadel apod.

Cestujete často, co takhle dlouhodobé cestovní pojištění?

V případě, že cestujete do zahraničí opakovaně, je vhodné zvážit uzavření tzv. dlouhodobého cestovního pojištění, které lze při sjednání doby platnosti smlouvy na 1 rok získat (tarif Evropa) za cenu cca 5 000 Kč – 10 000 Kč.