Andrej Babiš o koronaviru: Itálie to nezvládá, šíří nákazu po Evropě

Premiér Andrej Babiš pro TV NOVA zodpověděl otázky týkající se viru Covid-19. Vyjádřil se k situaci v Evropě a apeloval na Čechy, ať věnují pozornost sobě i svému okolí a v případě zdravotních potíží si zavolají lékařskou pomoc. Na dotaz, jestli je v Česku důvod k obavám z koronaviru, vzhledem k prvním třem případům nákazy, premiér odpověděl, že obavy nejsou na místě, opatrnost však ano. Itálie podle jeho slov boj s nákazou nezvládla. "Není důvod k obavám, ale musíme reagovat. Proto zítra na Bezpečnostní radě státu navrhnu, abychom zakázali veškeré lety z Milána, Benátek a z těchto oblastí, protože problémem je Itálie. V Itálii za jeden den narostl počet nakažených lidí o 566. Je tam ze dne na den několik mrtvých navíc. Itálie zkrátka tenhle problém nezvládla a šíří tuto nákazu v Evropě," řekl Andrej Babiš pro TV NOVA. Počet nemocných vzrostl i v Německu, od včerejška o padesát, rovněž ve Francii narostl počet pacientů s potvrzenou nákazou ze dne na den o třicet lidí. "Musíme udělat velice rychlé opatření," doplnil Babiš. Apeloval také na hoteliéry, ubytovny a ubytovací služby Airbnb, aby prověřovali všechny, kteří se u nich ubytují. Zmínil to v souvislosti s americkou studentkou, která do Česka přijela nakažená koronavirem a využívala právě ubytování v soukromí prostřednictvím služby Airbnb. Babiš zdůraznil, že je třeba odebírat kontrolní vzorky od podezřelých na Covid-19 v místě, kde se právě nachází, tedy přímo v jejich bytě či hotelovém pokoji. Připomněl, ať lidé v případě, že se cítí nemocní, nechodí do nemocnice, ale kontaktují zdravotnickou pomoc telefonicky. "Teď musíme dělat maximum pro to, abychom změnili systém odběru vzorků. Zítra v 11 hodin se na úřadu vlády sejdou všechny krajské hygienické stanice a záchranné služby a vytvoříme nový systém. Pokud bude někdo ve špatném zdravotním stavu, samozřejmě ho převezeme do nemocnice, ale pod přísnou kontrolou," nastínil Babiš.

Na mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu bude podle premiéra hlavním tématem debaty to, jak zajistit Čechům bezpečnost a zabránit šíření nákazy. Babiš také varuje případné zájemce o cestování po Evropě, aby se vyhnuli rizikovým oblastem a jakoukoli cestu za hranice si raději několikrát promysleli.

"Skutečně nedoporučuji jezdit do Itálie. Já chápu, že lidi můžou být naštvaní, mají naplánované prázdniny, mě to mrzí, ale je to na nich. Já si myslím, že by teď měli naši občané zvažovat, jestli se skutečně vydají na cesty po Evropě, kde je nákaza, protože se očekává, že to bude růst a v Itálii to roste dramaticky," doplnil předseda vlády.

Musíme se zamyslet i nad tím, jestli budeme pořádat velké akce jako biatlon, mistrovství světa, kam má přijít 100 tisíc lidí. Zítra o tom budeme diskutovat s hejtmanem Vysočiny. Některé státy to zakázaly, ve Francii zakázali shromažďování nad 5000 lidí, ve Švýcarsku nad 1000 lidí," popsal situaci v Evropě.