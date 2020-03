Čekáte miminko? Přehled dávek a příspěvků spojených s péčí o dítě.

Narození dítěte je krásná životní událost, ale s novým členem v rodině jsou spojeny i vyšší náklady. Pojďme si shrnout, na které dávky a příspěvky máte nárok v souvislosti s narozením dítěte.

Přehled dávek a příspěvků

Na obrázku dole je naznačeno, jaké dávky a příspěvky na dítě může stát vyplácet a jaká je jejich posloupnost.













To nejdůležitější o jednotlivých dávkách a příspěvcích





Peněžitá pomoc v mateřství je mezi lidmi známá spíše jen jako mateřská. Jejím úkolem je nahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce nebo otci příjem při péči o novorozence.

Hlavní podmínkou pro získání nároku na mateřskou je dostatečně dlouhá účast žadatelky na nemocenském pojištění, konkrétně alespoň 270 kalendářních dní v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou.

Na mateřskou se obvykle nastupuje 6-8 týdnů před termínem porodu a mateřská je vyplácena po dobu 28 týdnů, resp. 37 týdnů při narození vícerčat.

Výše mateřské se odvíjí od předchozích příjmů žadatelky a činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pokud žena na mateřskou nedosáhne, nezústane zcela bez příjmů, protože může hned od narození dítěte čerpat rodičovský příspěvek.

Na mateřskou dovolenou (pracovní volno) mají nárok matky v zaměstnaneckém poměru a její délka je 28 týdnů, resp. 37 týdnů u vícerčat.

Rodičovská dovolená je pracovní volno, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (nebo zaměstnanci) na jejich žádost. Rodičovská dovolená se týká pouze zaměstnanců a trvá nejdéle do 3. narozenin dítěte.





MATEŘSKÁ vs. RODIČOVSKÁ

MATEŘSKÁ vs. RODIČOVSKÁ

Hovorové názvy dávek peněžitá pomoc v mateřství a rodičovského příspěvku – tedy mateřská a rodičovská (nebo i rodičák), jsou často zaměňovány nebo i chybně používány. Shrňme si tedy hlavní rozdíly mezi oběma dávkami.









Otcovská poporodní péče neboli otcovská je určena pro všechny čerstvé tatínky, kteří chtějí zůstat s partnerkou a novorozeným dítětem na jeden týden doma.

Podmínkou pro získání nároku na otcovskou je účast žadatele na nemocenském pojištění, konkrétně alespoň tři měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou.

Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte (nebo ode dne převzetí dítěte do péče).

Doba, po kterou lze otcovskou dávku čerpat, je sedm po sobě jdoucích kalendářních dní.

Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Porodné je jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte. Stejně tak i osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Na porodné dosáhnou rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Při výpočtu životního minima rodiny se započítává i čerstvě narozené dítě (tedy aktuální situace rodiny), porovnává se ale s příjmy manželů nebo partnerů před jeho narozením – rozhodující jsou příjmy v kalendářním čtvrtletí předcházejícím čtvrtletí, kdy se dítě narodilo. Při narození druhého dítěte stoupne životní minimum, a tím pádem i limit pro příjmy.

Porodné je jednorázově vyplácený příspěvek, který u prvního dítěte činí 13.000 Kč, u druhého dítěte 10.000 Kč a při narození dvojčat (pokud se v rodině narodí jako první a druhé dítě) je to 23.000 Kč.

Přídavek na dítě představuje dlouhodobou finanční pomoc rodinám s nízkými příjmy.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině s nízkými příjmy. Žádost o přídavek na dítě podávají za dítě mladší osmnácti let rodiče.

U rodiny se nezkoumá majetek, nýbrž pouze příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem žijí v jedné domácnosti, za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Hranicí pro dosažení na příspěvek je 2,7násobek životního minima rodiny – pokud jsou příjmy rodiny vyšší, na dávku dítě nárok nemá.

Přídavek lze při splnění podmínek čerpat až do věku 26 let potomka.

V případě, že má alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání, podnikání, nebo pobírá podporu nahrazující příjem, měsíční výše příspěvku je na dítě do 6 let 800 Kč, na dítě od 6 do 15 let 910 Kč a na potomka od 15 do 26 let je 1.000 Kč.

Rodiče bez příjmu mají nárok na přídavek za dítě do 6 let ve výši 500 Kč, za dítě od 6 do 15 let 610 Kč a za potomka od 15 do 26 let 700 Kč.



