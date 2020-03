V České republice jsou první tři potvrzené případy nákazy koronavirem - Dva leží v Praze Na Bulovce, jeden v Ústí nad Labem

➡ Dva leží v Praze Na Bulovce, jeden byl v Ústí nad Labem

Převoz pacienta s koronavirem na Bulovku - Pacient z Ústí nad Labem, u kterého byla potvrzena nákaza koronavirem, byl z Masarykovy nemocnice převezen na pražskou Bulovku. Na tamním infekčním oddělení je specializované pracoviště pro osoby s onemocněním COVID-19.

Testy ve Státním zdravotním ústavu dnes odpoledne potvrdily první tři případy nákazy koronavirem. Vzorky byly nyní odeslány na potvrzení do berlínské laboratoře. Výsledky budou známy nejpozději v pondělí večer. Nakažení jsou izolováni na infekčních klinikách, hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu.

„Do Prahy již dorazil transport z Berlína, který vysílá WHO. Ten od Státního zdravotního ústavu převzal vzorky a provede v Berlíně potřebné potvrzení našich nálezů. Poté ihned dostaneme zprávu o potvrzení diagnózy. Mezitím probíhá šetření v ČR a další testování. Hygienici v Praze a Ústí nad Labem věnují případům nadstandardní pozornost a dělají vše pro to, aby dohledali všechny osoby, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dva nakažení jsou v karanténě v Nemocnici Na Bulovce. Jedná se o muže ročník 1952 české národnosti, který pobýval na univerzitě v italském městě Udine a po návratu byl v domácí karanténě. Druhým nakaženým je studentka americké národnosti ročník 1999, která studuje v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka. Třetí nakažený, který se vrátil s rodinou z lyžařského pobytu v Itálii z oblasti Veneto, je hospitalizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Členové rodiny jsou nyní v domácí karanténě a jsou sledováni. Průběh onemocnění je u všech třech pacientů mírný.

„Chtěl bych ujistit naše občany, že děláme všechna opatření, aby bylo zabráněno šíření. Orgány ochrany veřejného zdraví pracují v maximálním pohotovostním režimu. Prosím ještě jednou všechny občany, aby zvážili cestování do oblastí zasažených nákazou a pokud to není nezbytně nutné, aby do těchto regionů nejezdili,“ doplnil ministr.

