Kdo v pátek prodal v aukci 2 mil. akcií O2?

Investorská aktivita a tedy likvidita na pražské burze v minulém týdnu eskalovala v pátek, když některé tituly navíc v závěrečné aukci zaznamenaly dlouho nevídané objemy obchodů. V tomto směru se největší překvapení událo na akciích O2. Za celý den vyměnily majitele za 520 mil. Kč, z toho jen ve zmiňované závěrečné aukci za 471 mil. Kč. Větší objem titul zaznamenal naposledy před více než rokem na konci listopadu 2018, kdy zejména institucionální investoři překotně reagovali na jeho vyřazení z indexu MSCI.

Při pohledu zblízka za nadprůměrnou likviditou stála především prodejní objednávka od jednoho investora. Kromě řady „menších“ se totiž v závěrečné aukci objevil jeden prodejní pokyn na rovné 2 mil. akcií O2. Prodejní přetlak každopádně přinesl pokles ceny o dalších 5 Kč, když před aukcí proběhl poslední obchod za kurz 217 Kč.

Zmiňované 2 mil. akcií tvoří podíl 0,64 % ze všech. V pátek celkově zobchodovaných téměř 2,45 mil. akcií znamenalo, že majitele na konci týdne vyměnilo takřka 0,8 % emise. Za celý uplynulý týden téměř 1 %, tedy vlastně asi 1/16 free floatu. Zmínit v té souvislosti jistě stojí akcionářskou strukturu.

Již zhruba 6 let je majoritním akcionářem skupina PPF, resp. tedy Petr Kellner. Akcie O2 však již zdaleka neleží na stejném, resp. stejných majetkových účtech. Od roku 2016 totiž skupina uskutečnila několik transakcí vedoucích ke změně „majitele“ alespoň části ovládaných akcií O2. Někdy formou přímého převodu akcií O2, jindy rozdělením dceřiné společnosti, která akcie O2 vlastní, či dokonce jen převodem akcií samotné dceřiné společnosti do jiné.

Vzpomenout lze především výrazné přesuny z úvodu roku 2018. Tehdy společnost PPF Arena 1, která přes svou dceru PPF Telco ovládala necelý 71 % podíl v O2, změnila svého vlastníka. A to během jediného dne hned dvakrát. V úterý 2. ledna 2018 se nejprve PPF Arena 1 dostala pod křídla dle všeho nově založené společnosti PPF TMT Holdco 1, ta je však následně převedla na firmu s podobným názvem PPF TMT Holdco 2. Neuběhlo pak ani čtvrt roku a PPF Telco prodala 5 % akcií kyperské společnosti Anthiarose spadající pod křídla skupiny PPF. Následné Výroční zprávy přitom zmiňují společnost PPF CYPRUS.



Vzpomenout je nicméně nutno, že právě v minulém měsíci tomu byly 3 roky, kdy 3 % podíl v O2 Kellner prodal Pavlu Tykačovi, resp. jeho kyperské společnosti Belviport Trading. Transakce tehdy poodkryla aktuální vlastnictví akcií O2 ze strany Tykače, když v návaznosti oznámil podíl 3,92 %, resp. 12,17 mil. akcií. Od té doby jsme se však regulatorního hlášení ze strany Belviport Trading nedočkali. Jinými slovy Tykač by tak měl nadále ovládat mezi 3-5 % akcií O2, jinak by měl ze zákona nahlásit změnu.

Zajímavé je, že sama O2 kromě samotné skupiny PPF žádného kvalifikovaného (hlavního) akcionáře již dva roky v oficiálních dokumentech nezmiňuje. V pátek zveřejněná „čerstvá“ Výroční zpráva za rok 2019 (výběr viz. níže), stejně jako již za rok 2018, společnost Belviport neuvádí.





Ve Výroční zprávě za rok 2017 přitom O2 Tykačovu firmu zmínila (viz. níže) a to při stagnujícím podílu 3,92 %. Ve všech případech přitom mají být dle O2 podkladem údaje z Centrálního depozitáře (CDCP)…





Doplnit lze, že O2 by jinak zřejmě měla mít maximálně ještě jen jednoho kvalifikovaného a tedy více než procentního akcionáře. Alespoň tedy co se týká regulátorovi nahlášených hlasovacích práv. Dostupná data však sahají hodně do historie do doby před oddělení CETIN a i ovládnutím O2 ze strany PPF. Naposledy v úvodu roku 2013 totiž americká skupina Capital Group reportovala v O2 pokles na hlasovacích právech z 3,95 % na 2,97 %.

Zkrátka, jak je rozprostřeno vlastnictví zhruba 16 % zbývajících akcií O2 ležících mimo společnost a PPF, zůstává poměrně zahaleno mlhou…

O2 a odkup vlastních akcií

Zmínit lze, že O2 vlastní akcie stále neodkupuje, nadále tak vlastní "jen" 3,01 %. Akcionáři se tak odkupu naposledy dočkali jen loni v šesti týdnech v řadě, když v první polovině prosince skončil společně s koncem schválené „Druhé tranše“. Jak jsme uváděli v článku ohledně schválené „Třetí tranše“, naplňují se tak zatím zmiňované obavy z nejasného přístupu nového vedení O2 k odkupu vlastních akcií. Otázkou zůstává rovněž v daném článku zmiňovaný budoucí přístup PPF k O2 v návaznosti na akvizici mediální CETV a tedy vlastně novou provázanost byznysu.





Páteční závěrečný kurz 212 Kč akcií O2 je vůbec nejnižší od konce loňského srpna. Tehdy se dostaly až na 211,50 Kč, což byl zase nejnižší závěr titulu od července 2016. Zkrátka akcie O2 v pátek klesly k několikaletým minimům, resp. zároveň k velmi výrazným technickým hranicím. Investoři netrpělivě čekají, zda se v návaznosti na stále platnou dividendovou politiku také letos opět dočkají od společnosti celkové 21 Kč dividendy (včetně emisního ážia). Loni představenstvo se svým návrhem pro valnou hromadu přišlo až 25. dubna, tedy vůbec „nejdéle“ v posledních 4 letech.