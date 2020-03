Jak se zbavit aut? První země na světě má veřejnou dopravu zadarmo.

Lucembursko je první zemí na světě, která poskytla lidem veškerou veřejnou dopravu zadarmo. Chce tak výrazně omezit aut na silnicích, obzvláště v hlavním městě.

Od začátku března je v Lucembursku veřejná doprava zcela zdarma. Obyvatelé země, ale ani cizinci nemusí platit za MHD, ani za vlaky či autobusy.

Vláda, která výraznou změnu schválila už před více než rokem, chce přesvědčit lidi, aby dávali přednost hromadné dopravě před auty. Opatření má snížit emise a omezit dopravní zácpy.

Lucembursko rozjelo masivní investice do veřejné dopravy a buduje záchytná parkoviště u nádraží, aby měli lidé, kde nechat auto, když se rozhodnou přestoupit na vlakové či autobusové linky. Další investice míří i do cyklostezek a města chtějí speciální jízdní pruhy, do kterých budou moci jen auta s minimálně třemi pasažéry.

Lucemburské vévodství sice rozlohou zabírá pouhých 2600 kilometrů a má jen přes 600 tisíc obyvatel, ale za prací do země denně dojíždí obrovské množství Francouzů, Belgičanů i Němců. Zejména hlavní město Lucemburska trpí chronickým dopravním přetížením, přestože tam bydlí pouze 110 tisíc lidí. Za prací tam však dojíždí dalších 400 tisíc lidí. V současnosti jezdí hromadnou dopravou do práce jen asi třetina lidí.