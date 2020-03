5 tipů pro vaše peníze při cestě do exotických destinací

Chystáte se v zimě do exotických krajin, od kterých si slibujete skvělé zážitky za rozumnou cenu? V tom případě vám přijdou vhod níže uvedené tipy, které vám mohou ušetřit za dobu vašeho pobytu i tisíce korun.

Limitovaný výběr hotovosti z bankomatu

Zejména v turistických oblastech můžete najít bankomaty, které vám vydají pouze limitovaný výběr hotovosti, pokud tedy potřebujete jednorázově vyšší částku, je nutné z bankomatu učinit více výběrů po sobě. Říkáte si, jaké má toto omezení smysl? V případě, kdy je s výběrem z bankomatu spojen poplatek účtovaný provozovatelem zařízení, turista musí opakovaně zaplatit poplatek za výběr. Při omezení maximální výše jednorázového výběru se tak majitel automatu může těšit z tučných poplatků.

Při platbě v hotovosti spíše usmlouváte lepší cenu

V čím méně rozvinuté ekonomice se nacházíte, tím vyšší slevu můžete usmlouvat při platbě v hotovosti. Důvody asi není třeba detailněji rozvádět – prodejce se s vámi „podělí“ o úsporu na daních, odvodech a různých turistických poplatcích. Někde vás na výhodnost platby v hotovosti dokonce upozorní i na hotelové recepci.

Překupníci čehokoliv mohou být nejlepší směnárnou ve městě

Při koupi fakultativních výletů, různých suvenýrů či drobností koupených „na ulici“ žádejte částku jak v místní měně, tak v eurech či amerických dolarech. Budete překvapeni, jak výhodné kurzy mohou tito obchodníci mít, zejména v zemích s nestabilní měnou. Nebavíme se zde přitom o rozdílech do 5 %, ale dokonce o rozdílech v ceně přesahující 10 %!

Pozor na směnné kurzy při placení kartou

Není výjimkou, že obsluha čerpací stanice, supermarketu, hotelu a dalších místech, kde pravděpodobně budete chtít platit kartou, vám terminál podá až v době, kdy jde třeba zadat PIN. V tomto okamžiku se však můžete připravovat o výhodnější směnné kurzy, kdy místo směnného kurzu vaší banky budete platit směnným kurzem lokální finanční instituce. Vzhledem k tomu, že kartu budete pravděpodobně využívat při větších nákupech, rozdíly ve směnných kurzech zde mohou vyšplhat až do stovek korun.

Vaše banka může platbu zablokovat

V případě, že se vydáváte do exotické destinace či máte to „štěstí“ a platíte u obchodníka se zvýšenou mírou nahlášeného zneužití karty, můžete se vám stát, že vaše banka platební transakci zamítne. Pokud u sebe v takovém případě nemáte druhou kartu či hotovost, začínají perné chvilky. Tuto situaci lze zpravidla vyřešit jedním telefonátem do banky, i tak se ale jedná o zbytečnou komplikaci.