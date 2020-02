Akciová korekce začala aneb o trochu jiné panice

Americké akciové indexy ve čtvrtek jako nůž máslem prorazily veškeré technické i psychologické hladiny možné podpory a vstoupily do pásma korekce. Evropské trhy na tom nejsou o nic lépe, zajímavě může působit letošní lepší (byť mírně) výkonnost čínského indexu Shanghai Composite oproti americkému S&P 500.

Odolnost akciových trhů proti obavám z nákazy čínským koronavirem vzala během tohoto týdne zasvé. Před týdnem se americké akcie vyhřívaly na nových historických maximech, nyní hodnota širokého indexu S&P 500 po delší době začíná dvojkou. Korekce je tady, z historického maxima dokonce nejrychlejší v historii.

Historie korekcí v USA

Jak taková akciová korekce v USA běžně vypadá? Od druhé světové války je současná korekce (teprve) sedmadvacátá. V průměru během těchto poklesů o 10-20 % a více americké akcie odepisují 13,7 % a návrat na předchozí maxima jim trvá okolo čtyř měsíců.

Pozor, v uvedené statistice nejsou medvědí trendy, tedy poklesy hlubší než 20 %. V jejich případě bývá návrat na vrchol výrazně delší (dva roky) a propad v průměru dosahuje 32,5 %.

Co čekat v dalších týdnech a měsících? Počkejte, křišťálovou kouli mám někde u dětí v pokoji, doběhnu pro ni.

Dobře, tak vážněji. Prodeje mohou pokračovat do doby, než se nákazu nemocí COVID-19 podaří dostat pod kontrolu, tedy než se nenajde účinný lék a nebo se díky různým omezením pohybu a shromažďování lidí nepřestane šířit původně wuchanský koronavirus. Termín tedy nikdo nezná.

Uvidíme, zda se k výraznější podpoře ekonomiky rozhoupou vedle čínské i další centrální banky v čele s Fedem (sázky na letošní několikeré snížení sazeb v USA v posledních dnech letí vzhůru). Vzhledem k tomu, jaké faktory je k tomu přiměly v uplynulých letech, to celkem lze očekávat. A do té doby (a vlastně i potom) se bude stále jako zajímavá varianta jevit zlato.

Trh s prudce rostoucí pravděpodobností čeká od Fedu tři snížení sazeb během letošního roku

Nedělat nic

Je každopádně namístě si nahlas připomenout, že pro dlouhodobé investory by hlubší poklesy neměly znamenat v podstatě vůbec nic. Jako (opravdu) drobný investor do amerických akcií mohu jít příkladem - za poslední půlrok něco přes deset procent zisku, během týdne najednou lehce pod nulou. Ano, podíval jsem se, jak se mému portfoliu (ne)daří, když už je ta panika.

Jednoznačná rada (i) proto zní: Nesledovat a pravidelně dokupovat. Pokud se finanční svět nevydá po desítkách let nějakou neprozkoumanou cestou, současné poklesy se budou na grafech akciových indexů za čas jevit jako nákupní příležitost.

Panické držení

Zmínil jsem paniku. Ano, propad cen o deset procent za týden k takovým výrazům svádí. Jak ale upozorňuje náš oblíbenec Joshua Brown ze společnosti Ritholtz Wealth Management, podobných panických epizod bylo v posledních letech povícero. Zmiňuje například flash crash v květnu 2010, evropskou dluhovou krizi a snížení ratingu USA o rok později, obavy z omezování kvantitativního uvolňování v Americe v roce 2013, epidemii eboly, problémy čínského jüanu, nervozitu okolo testů raket v KLDR, propad cen ropy v roce 2016, brexit, zvolení Donalda Trumpa, obchodní válku USA s Čínou. A našel by další.

"Co je pozoruhodné, prakticky bez výjimky v uplynulé dekádě akciový trh těm, kdo v těchto případech rychle vyprodávali, uštědřil velice rychle výchovný políček v podobě rychlého oživení ve tvaru písmene V," píše Brown. "A Wall Street není žádný robot, je to naopak velice emotivní prostředí. A nechat se takto vychovávat zbytkem trhu není příjemné žádnému manažerovi velkého fondu ani jinému institucionálnímu investorovi."

Co to může znamenat? "Na Wall Street každý den hrajete o zítřejší chleba. Jste mezi poraženými? Zítra z vašeho fondu mohou odtéct desítky milionů dolarů a další prudký návrat na maxima absolvovat ve správě někoho jiného. To nechcete. A tak mnozí manažeři mohou po zkušenostech s bleskovými návraty amerických akcií na růstovou trajektorii zažívat novou paniku. Paniku, jejímž průvodním znakem nebudou výprodeje akcií, ale jejich držení (téměř) za každou cenu," uzavírá Joshua Brown.

