Slovensko jde v sobotu k volbám. Ovlivnit je může vražda Jána Kuciaka

Slovensko čekají v sobotu volby do Národní rady. Po čtrnácti letech by mohla strana Směr přijít o vedoucí postavení. Porazit by ji mohlo opoziční hnutí Olano.

Volby jsou na Slovensku rozhodně tématem číslo jedna. Ulice Bratislavy zaplnilo množství volebních plakátů, přestože politické kampaně skončily. Už dva dny v zemi platí moratorium - politici už nesmějí pokračovat v kampani a média nesmí zveřejňovat předvolební průzkumy.

Sobotní parlamentní volby, které na Slovensku trvají jeden den, jsou první po vraždě novináře Jána Kuciaka, která před dvěma lety otřásla zdejší politickou scénou. Preference vládního Směru prudce klesají od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

O 150 křesel ve slovenské Národní radě se uchází 25 politických stran. Překvapivým favoritem je Hnutí Olano - tedy Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. To by dokonce mohlo porazit vládnoucí Směr. Třetí místo by podle posledních průzkumů mohla obsadit krajně pravicová strana Mariana Kotleby. Řada lidí ale stále ještě neví, komu dá hlas.