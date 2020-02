Příští týden patrně přinese další poklesy a zvýšenou volatilitu

Konec února patřil pomyslné černé labuti v podobě rychlého šíření nového koronaviru mimo pevninskou Čínu. Konkrétně především pak v Jižní Koreji a v Itálii. Investoři na to reagovali ústupem do bezrizikových aktiv. Především do státních dluhopisů. Například výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů se posunuly na nová historická minima s výnosem 1,16 %. Důvodem je obava z možných negativních ekonomických dopadů v případě, že by se virus dál nekontrolovaně šířil a musela by být učiněna patřičná opatření i v jiných zemích než tomu bylo v Číně.

Ekonomové upozorňují i na možnost ekonomické recese například v Evropě, která už tak procházela poměrně křehkým obdobím ke konci minulého roku. Jak již zmíněno výše, tak akciové indexy prošly výraznou korekcí. Konkrétně pak index S&P 500 vykázal za týden -13,7 % t/t. Podobně pak Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 -12,6 % t/t. Domácí index PX následoval západní trhy a odepsal 10,3 % t/t na 977 bodů.

Společnosti na BCPP

Z domácích zpráv jsme sledovali pokračování výsledkové sezóny. Avast reportoval výsledky za 2019, které naplnily předběžné oznámení. Provozní zisk EBITDA dosáhl 483 mil. USD (+7,9 % r/r) a byl dle očekávání. Management navrhl dividendu 14,7 centu (3,4 Kč nebo 3,6% hrubý div. výnos) vs. oček. 13,2 centu. Management zopakoval, že letos očekává „střední, jednociferný růst“ organických tržeb, tj. po vyloučení ukončovaných operací včetně segmentu Jumpshot. Titul zakončil týden na 118 Kč (-9,9 % t/t).

Erste Group v pátek zveřejnila výsledky za 4Q19, které byly lehce na očekáváním trhu. Čistý zisk byl 247 (-56 % r/r) vs. oček. 242 mil. EUR. Navržená dividenda je 1,5 EUR a odpovídá očekávání (4,8% hrubý div. výnos). V tomto roce management očekává růst úvěrů kolem 5 % r/r, nízké rizikové náklady do 20 b.b., návratnost vlastního kapitálu (ROTE) nad 10 % a rostoucí dividendu. Titul zakončil týden na 766 Kč (-11,4 % t/t).

Akcionáři na mimořádné valné hromadě CME schválili navrženou fúzi s dceřinou společností PPF. Pro návrh hlasovali držitelé 86,6 % hlasovacích práv, a bylo tak splněno 75% minimum, které požaduje bermudské právo. Rozhodující byly hlasy majoritního akcionáře AT&T, který v CME drží právě 75 % hlasů. Podotýkáme, že fúze a její podmínky jsou nyní závazné pro všechny akcionáře. K dokončení fúze nyní zbývá souhlas Evropské komise a národních regulátorů v Rumunsku a Slovinsku. CME předpokládá, že by k dokončení fúze mělo dojít kolem poloviny letošního roku. V momentě jejího dokončení dostanou držitelé kmenových akcií CME 4,58 USD za každou akcii a akcie CME následně zaniknou. Akcie zakončila páteční seanci na 100 Kč (-3,7 % t/t).

Stejně jako západní akciové trhy tak i domácí burza byla pod silným prodejním tlakem, který byl ještě u některých titulů umocněn pátečním převážením indexů MSCI, který dále preferoval nové trhy (Čína či SA) před stávajícími členy včetně ČR. Všechny akcie na BCPP měly zápornou výkonnost v minulém týdnu. Nejvíce klesající akcií týdne byl Stock Spirits (57 Kč či -13,1 % t/t). Titul nebyl zatížen konkrétní fundamentální zprávou, ale menší likvidita působí na větší výkyvy ceny. Nejméně klesajícím titulem byla CME (100 Kč či -3,7 % t/t). Akcionáři schválili spojení s dceřinou společností PPF, což pro minority znamená odkup ve výši 4,58 USD na akcii. Právě tato hranice a její opětovné potvrzení působí jako kotva v určování ceny na trhu. Konkrétní spojení musí být ještě schváleno patřičnými regulatorními úřady.

Výhled na příští týden

Investoři se teď zabývají jen možnými scénáři dopadu vlivu šíření nového koronaviru resp. jeho potenciálními ekonomickými dopady. Prudké výprodeje z posledních dní by mohly najít alespoň na krátkou dobu jisté dno, ale informace o nekontrolovaném šíření koronaviru by nenechaly negativní odezvu dlouho čekat. Na příští týden jsme nadále velmi opatrní a očekáváme, že především umělá inteligence může dále posouvat trh níže. Zvýšená volatilita bude zřejmě na denním pořádku.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na pondělní ISM průmyslu (oček. 50,5 po 50,9 bodech m/m), středeční ISM služeb (oček. 55,0 po 55,5 bodech m/m), čtvrteční podnikové objednávky (oček. -0, po +1,8 % m/m), páteční měsíční data z trhu práce (oček. 175 po 225 tis. nových prac. místech m/m). V Německu se zaměříme na středeční maloobchodní tržby (oček. 1,0 po -2,0 % m/m) a páteční podnikové objednávky (oček. 1,2 po -2,1 m/m). V Číně se zaměříme na víkendová data z oficiálního PMI průmyslu (oček. 45 po 50 bodech m/m) a pondělního Caixin PMI průmyslu (oček. 46 po 51,1 bodech m/m).