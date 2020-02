Dolar zamíří dolů, předpovídá měnový stratég

Americký dolar vůči euru posiluje s krátkými přestávkami od roku 2008. Měnový stratég Marc Chandler ze společnosti Brown Brothers Harriman je ale přesvědčený, že nejlepší doby už má americká měna za sebou. Dolar je nadhodnocený prakticky ke všem hlavním měnám, jeho další pohyb tak nevyhnutelně bude dolů, tvrdí.

Nejpříznivějším prostředím pro měnu je podle Chandlera utaženější měnová politika v kombinaci s uvolněnější fiskální politikou. Tak jako tomu v případě dolaru bylo v letech 2017 a 2018 po snížení firemních daní ve Spojených státech. Teď se ovšem situace mění, Fed se vrátil k roztáčení měnových kohoutů a růst americké ekonomiky zpomaluje.

Kromě toho Chandler upozorňuje i na situaci na dluhopisových trzích, kde se zhoršuje postavení Spojených států vůči Německu, Británii nebo Japonsku. A do třetice zmiňuje to, že dolar je výrazně nadhodnocený vůči všem dalším významným měnám.

Rozdíl mezi kurzem měny a reálnou kupní silou v zemích OECD obvykle nedosahuje více než 25 %, euro je přitom nyní k dolaru podhodnocené přibližně o 23 % a britská libra zhruba o 20 %. Kurz eurodolaru by se tak podle Chandlera mohl ve střednědobém horizontu dostat až k 1,25-1,35.

"Ekonomika Spojených států zažívá nejdelší období expanze v historii. Růst není silný, trvá ale velice dlouho. To však mimo jiné znamená, že je americké hospodářství zranitelné. Jedním z negativních signálů je i to, že zpomaluje růst nákupů aut," upozorňuje Chandler s tím, že bude důležité také to, jak na slábnutí ekonomiky zareaguje centrální banka. "Pokud by měly úrokové sazby Fedu nadále klesat, bylo by to pro dolar velice nepříznivé," zdůrazňuje.