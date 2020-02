Burzovní pandemie již probíhá

"Na trzích zažíváme nejhorší týden od propuknutí světové hospodářské krize v roce 2008. Z trhů po celém světě se již vypařilo více než 5 000 miliard dolarů. Lidé, kteří včera vyprodali svá portfolia, jsou na tom výrazně lépe než lidé, kteří je vyprodávají až dnes. Vyhlídky na změnu tohoto trendu bohužel stále nejsou patrné," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Současná situace na trzích je natolik kritická, že mnozí investoři již ztratili nervy a vyprodávají svá portfolia. To vede k dalším mohutným propadům na trzích po celém světě. Burzy padají podobně jako v roce 2008, kdy propukla světová hospodářská krize. Investoři přestávají reagovat na racionální argumentaci a vnímají pouze extrémně špatnou náladu na trzích. Pod jejím vlivem propadají panice.





Problémy se netýkají pouze trhů. Itálie se kvůli koronaviru může dostat do ekonomické recese. V takovém případě hrozí, že nebude schopna splácet své vysoké zadlužení. Následný krach Itálie by mohl spustit dominový efekt, na jehož konci by zůstalo zničené hospodářství Evropské unie.



Centrální instituce nesmí zůstat lhostejné. Kromě příprav na zdravotní dopady epidemie koronaviru se musí neprodleně začít věnovat řešení ekonomických důsledků. Zatímco zdravotní pandemie zatím nepropukla a vůbec propuknout nemusí, trhy již pandemickou reakci zažívají a je jen otázkou času, než se vývoj začne přenášet do reálné ekonomiky.