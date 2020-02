Nervy pracují, trhy padají, tragická černá je barva naše

Z maximálních výšin se trhy propadly a investoři i ekonomové se předhánějí v černých scénářích, co ještě se může pokazit. Přijde pandemie? Co se stane s trhem, když je tak proklatě globální? Všichni honem do zlata... Jak dlouho to bude trvat? Bude to V, nebo to obávané U? Protože mnohé indikátory už změnu sentimentu naznačovaly. Třeba desetileté americké dluhopisy spadly na své historické minimum.

Nejen investoři panikaří. V běžných obchodech jsou prázdné regály s trvanlivými potravinami, vděčné téma je, že "stát má zásoby jen na 1,5 dne" a dokonce Rohlík.cz musel vydat tiskovou zprávu, že panikářské nákupy nad 50 kilogramů omezí. A koruna otočila a oslabuje...

Tak snad abychom se nadechli, vydechli. Přes víkend se pravděpodobně situace s šířením koronaviru znovu pozmění a je možné, že trhy se s vývojem částečně smíří, rizika zakalkulují a přestanou reagovat panicky. Uvidíme, s jakou v pondělí otevřou, pravděpodobně níže, ale důležitá bude především dynamika dalšího směřování.

I pražská burza dostává zabrat, páteční obchodování skončilo tak červené, jako už dlouho nebylo. Zelenou si udržely jen Avast a CETV. Čtyři tituly (ČEZ, KB, Kofola, O2CR), včetně Čezu jako stálice investorské přízně spadly dokonce o více než 3 procenta. Jestli se v téhle situaci dá na zvýšený objem obchodů nahlížet jako na dobrou zprávu, je ovšem otázka.



Je evidentní, že po dlouhé době trvajícím růstu na akciových trzích s dosahováním stále nových maxim, úroků kolem nuly, ba záporných, se teď na internetu bude ježit les varovných prstíčků jednotlivých komentátorů s tím, jak bude krize dlouhá a hluboká a strašná. Ona je totiž otázka, zda za dosavadním růstem nedávné doby nebyly takové důvody, jako je podpora FED, dlouhou dobu trvající kvantitativní uvolňování, Trumpovy tweety... prostě trhy chtěly být optimistické a byly optimistické, bez ohledu na rizika a fundament. Teď ale můžeme čekat spíše opatrnost, další poklesy a zvýšenou volatilitu.



Poznámky: Uvedené odhady jsou nezávaznými názory investičních odborníků, které se mohou lišit od skutečného vývoje. Za tyto odlišnosti nepřebírají experti ani Kurzy.cz odpovědnost.

*) Atraktivita je vážený průměr doporučení jednotlivých expertů. Dosahuje hodnoty od +100 (rozhodně koupit u všech odhadů) do -100 (rozhodně prodat u všech odhadů). **) Koupit/prodat udává počet expertů, kteří doporučují uvedený cenný papír koupit (prodat) s ohledem na očekávaný vývoj v uvedeném období. **) Růst/pokles udává počet expertů, kteří předpokládají, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (poklesne).

Pravidelní účastníci: Jan Němeček / BH Securities - Petr Pelc, Tomáš Pfeiler / CYRRUS - Libor Stoklásek / GRANT CAPITAL - Jiří Zendulka / Kurzy.cz - Jan Berka, Michal Šoltés / Roklen Holding - Aleš Charvát / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia - Jaroslav Brychta / X-Trade Brokers