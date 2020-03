Podnikové informační systémy jsou vaše příležitost

Společnost Asseco Solutions, výrobce a dodavatel ERP systémů HELIOS, v letošním roce oslavuje 30 let. Od roku 1990 jsme ušli obrovský kus cesty, vyvinuli jsme řadu bezkonkurenčních podnikových systémů a vybudovali velmi úspěšný partnerský program. Věří nám více než 15 000 zákazníků.

2. Růst zákaznického kmene díky novým produktům a službám.

3. Rozšíření partnerské sítě pro dosahování oboustranně úspěšné spolupráce s partnery.

Partnerům nabízíme férové a jasně definované podmínky, včetně podpory v rovině obchodní, marketingové, vývojové i implementační.

Co Vám partnerství přinese?

• Funkční a žádaný ERP systém

• Nové obchodní příležitosti

• Zajímavé výnosy z realizovaných obchodů a pravidelné výnosy ze servisní činnosti

• Aktivní podporu obchodníků, vývojářů, architektů, marketingu a dalších expertů

• Možnost podílet se na rozvoji HELIOS

Budeme se těšit na budoucí spolupráci!

Martin Kršňák

Martin Kršňák se v oblasti IT pohybuje více než 15 let. Působil na obchodních pozicích v přímém i nepřímém obchodu, šest let vedl oddělení partnerské sítě v Asseco Solutions a v posledních 4 letech působí na pozici Business Development Director.

Asseco Solutions, a.s.

Asseco Solutions je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů a již téměř 30 let přináší svým zákazníkům nejmodernější technologie.

Podnikové informační systémy HELIOS z produkce Asseco Solutions plně pokrývají potřeby velkých, středních i malých firem a ostatních ekonomických subjektů v nejrůznějších oblastech působení.

Více na www.helios.eu.