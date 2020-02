Obchodníci zažívají díky koronaviru žně, někteří drsně zvyšují ceny

I do Česka dorazila nákupní horečka spojená s šířením koronaviru. Češi skupují některé druhy potravin, zásobí se dezinfekčními prostředky. Někteří obchodníci zažívají žně, jiným se ale nelíbí, co některé firmy předvádí s cenami. Šíření nemoci způsobené koronavirem nemá pro prodejce jen pozitivní dopady, ztráty se podle ekonomů očekávají například v oblasti cestovního ruchu. Poptávka po určitém zboží ve spojení s koronavirem roste, lidé mají mnohem větší zájem o trvanlivé potraviny, balené vody či dezinfekční prostředky. Z obchodů a lékáren mizí respirátory i roušky. Nechybí ani zásoby alkoholu. Obchody již přistupují k prvním opatřením, aby zmírnili paniku, která se v souvislosti s koronavirem šíří. "Již třetí den panuje nákupní horečka a zbytečná panika v českých obchodech. Online supermarket Košík.cz proto přijímá sérii opatření, které zvýší dostupnost potravin pro všechny a zároveň omezí extrémní "panikářské nákupy". Omezuje počet kusů od jednotlivých položek a celkovou hmotnost nákupu na 50 kilogramů," vysvětluje mluvčí společnosti Košík.cz František Brož. "Zboží je zatím – až na roušky a dezinfekce, kterých je nedostatek v podstatě v celé Evropě – dostatek a panika skutečně není na místě. Vyprodané obchody jsou pouze důsledkem logické nepřipravenosti výrobců dodavatelů, kteří potřebují nějaký čas na přepnutí do módu zvýšené poptávky. Pokud se lidé chtějí nějakým způsobem připravit, ať raději zapracují na posílení imunity a důsledně dodržují hygienická opatření," sdělil ředitel společnosti Košík.cz Tomáš Jeřábek. V souvislosti s velkou poptávkou po rouškách na twitteru reagoval i spoluzakladatel společnosti Kasa.cz Martin Kasa: "Chápu nabídku a poptávku. Ale to, co některé firmy předvádí s cenami roušek v dodavatelském řetězci je z..í. Excuse my French. Nesuďte finální obchodníky, že šponují ceny! Za některé ceny odmítám nakupovat, i kdyby to někdo od nás pak koupil." Zvýšený zájem o ochranné pomůcky potvrdily portálu Forbes například i společnost Dr. Max či internetová apotéka pilulka.cz. Tržby lékáren vzrostly někdy i o 50 %. "Znovu pociťujeme zvýšený zájem o roušky a gely,“ potvrdila pro forbes.cz Ivana Lánová, vedoucí lékárnice sítě Benu a členka představenstva České lékárnické komory, s tím, že zboží je momentálně zatím stále k dispozici.

Vznikající paniku klidní Česká lékárnická korona s tím, že situaci aktivně řeší s ministerstvem zdravotnictví i Andrejem Babišem. Panika není na místě ani podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR s tím, že potravin i drogerie je k dispozici dostatek.

Šíření koronaviru má výrazný dopad na cestovní ruch, klesl zájem o cestování do některých asijských zemí. Cestovní kanceláře si ale podle Asociace cestovních kanceláří ČR s dopady koronaviru na cestování poradí. "Cestovní kanceláře jsou na mimořádné a nepředvídatelné události (tzv. vyšší moc) zvyklé a věřím, že zvládnou i současnou nepříjemnou situaci jménem koronavirus“, řekl už na konci ledna Vladimír Dolejš, předseda představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR).

Kromě snížení zájmu o vycestování do některých destinací se Česká republika bude podle ekonomů potýkat s úbytkem turistů z Číny. "Vyjdeme-li z poměrně optimistického scénáře, že příslušná omezení skončí v ke konci března, a budou tedy trvat zhruba dva měsíce, „přivezou“ letos čínští turisté do ČR „jen“ 8,5 miliardy korun. To by znamenalo, že v Praze utratí letos zhruba o miliardu méně než loni," vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda. Podle něj je ale pravděpodobné, že výpadek z části nahradí turisté z jiných zemí, kteří by normálně jeli do Asie.