Koronavirus je pro evropské akcie horší než brexit, grexit či Fukušima, padají nejvíce od krachu Lehman Brothers. Zato Babišově vládě klesají úroky z dluhu a zlevní asi i hypotéky v ČR

Nízké výnosy neslouží jako argument jen Sandersovi, ale potenciálně také třeba českým bankéřům a dalších hypotečním zprostředkovatelům. Vývoj výnosu desetiletého dluhopisu ČR je provázán s vývojem sazeb hypoték. Pokud daný výnos trvaleji klesá, je pravděpodobné, že zlevní i hypotéky. Tržní úrokové sazby v USA dnes signalizují už výše zmíněné, tedy že americká centrální banka letos sníží své sazby hned třikrát, zejména kvůli koronaviru. Jinak Spojeným státům bude patrně hrozit recese. Tak markantní snížení základního úroku by musela reflektovat i Česká národní banka, takže i ona by přistoupila k citelnějšímu snižování svých základních sazeb. To by vyvolalo další tlak na zlevnění českých hypoték.