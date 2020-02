Akcie, které profitují z koronaviru

3. Vývoj ceny dluhopisů

Přesun investorů do bezpečných přístavů je také velmi dobře vidět na největším trhu na světě. Dluhopisy jsou populární, zejména když úrokové sazby prudce klesají. Americká desetiletá úroková sazba byla před 2 měsíci téměř 2 % a od té doby klesla na 1,40 %.

Úrokové sazby například v Německu v případě desetiletých dluhopisů klesly dokonce do záporných čísel na -0,48 %. To je dobrá zpráva pro investory do dluhopisů, ale samozřejmě velmi špatná pro investory do akcií. Níže uvedený graf ukazuje futures na americký desetiletý dluhopis.

Graf futures na americký dluhopis US Treasury Note (ZN). Zdroj: LYNX Trading.