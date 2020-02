Leden – úvěrům se nebývale dařilo

Celková suma aktiv se po již standardním zhoupnutí přes závěr roku vrátila v lednu na původní úroveň díky meziměsíčnímu nárůstu o 6,8 %. Naprostou většinu nárůstu (více než 90 %) obstaraly vklady a úvěry u centrálních bank a u jiných úvěrových institucí (+470 mld. Kč). Díky tomu se i meziroční tempo růstu bilanční sumy skokově zvýšilo na 4,7 %.



Celkový objem vkladů meziměsíčně vzrostl o 7,2 %. Jak jsme předpokládali, hned v prvním měsíci roku se do bankovního sektoru vrátily vklady v celkovém objemu 340 mld. Kč, což je zhruba o 13 % více, než bylo vyvedeno před koncem loňského roku. Vládní instituce tentokrát vložily zhruba stejný objem, jako v prosinci vybraly. Naopak finanční instituce po prosincovém odlivu 17 mld. Kč vrátily v lednu více než 42 mld. Kč. Vklady nefinančních podniků poklesly o 1,0 % meziměsíčně a vklady obyvatelstva udržely tempo růstu předchozího měsíce (+1,0 % meziměsíčně).



Úvěrů se šarády na přelomu roku dotýkají jen velmi okrajově, proto i v lednu pokračovaly ve standardním vývoji. Celkový objem úvěrů vzrostl o 1,2 % meziměsíčně a v meziročním srovnání tempo růstu nepatrně zrychlilo na 4,5 %. Přestože leden bývá pro úvěry velmi slabým měsícem a poklesy nových obchodů v řádu desítek procent nejsou výjimkou, letošní rok se lehce vymyká. Nové úvěry poskytnuté obyvatelstvu vzrostly o 6,1 % meziměsíčně, a to díky téměř 20% nárůstu spotřebitelských úvěrů a zároveň navýšení nově poskytnutých hypoték o 4,5 % meziměsíčně. Ani nové úvěry firmám nezaznamenaly v lednu obvyklý hluboký propad objemů a poklesly jen o 0,2 % meziměsíčně. Jistě není namístě z toho vyvozovat závěry o celoročním budoucím vývoji či trendu, zvláště pak v okamžiku vysoké míry nejistoty o dopadu koronavirové krize do ekonomického vývoje a prosperity. Objem skutečně nových hypoték bez refinancovaných úvěrů poklesl v lednu o 2,2 % meziměsíčně, avšak ve srovnání s lednem 2019 byl jejich objem 14,6 mld. Kč vyšší o téměř 39 %.



Autor: Lenka Kalivodová, analytička

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.