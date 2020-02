MMR dnes odeslalo návrh vypořádání připomínek stavebního zákona, v červnu by mohla zákon projednat v

Pokud všechno půjde dobře, první čtení stavebního zákona v poslanecké sněmovně by se tak mohlo uskutečnit ještě v červenci, tedy před parlamentními prázdninami. Cílem zákona je i po vypořádání všech připomínek, aby byl stavební záměr veden v jednom řízení a před jedním stavebním úřadem. Jedním z dalších základů zjednodušení a zrychlení povolování je integrace dotčených orgánů v maximální míře. Povolování by se tak mělo dramaticky zrychlit, zároveň se má snížit přebujelá administrativa, která ho dnes provází. Stát chce také zajistit vymahatelnost lhůt. Stavby by tak mělo být možné zahájit nejpozději do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti, a to i v případě, kdy by po rozhodnutí mělo následovat odvolání a soudní přezkum.Ministryně se dnes také setkala s představiteli soukromé sféry, která po novém zákonu volala nejhlasitěji. Zástupci podnikatelských svazů, asociací a největších developerských i stavebních firem se tak seznámili s aktuální podobou návrhu. „Velké díky za to, kam až se vám podařilo projednávání zákona dostat a kolik práce jste na něm odvedli,“ uvedl majitel společnosti Trigema a člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Marcel Soural. Podnikatele zajímalo především to, jakým způsobem bude zajištěno zrychlení povolování, nezávislost stavebních úřadů na lokálních politicích a dodržování lhůt ze strany úřadů.„Velmi vítáme, že je tu ze strany ministerstva konečně vůle změnit současný legislativní Kocourkov. Postavit bytový dům dnes trvá v Praze pět až sedm let, a to zdražuje byty o deset procent. To znamená u bytu za pět milionů, že člověk platí půl milionu navíc. Je pro nás velmi důležité vyřešit systémovou podjatost a zajistit to, abychom už nemuseli čekat na vydání stanoviska dotřenými orgány i rok. Stavební zákon obsahuje některé zásadní principy, které by toto mohly změnit,“ uvedl majitel společnosti Ekospol Evžen Korec.„Držme princip, aby bylo výsledkem jedno řízení a jeden úřad. Tohle je šance, aby stavební zákon v tomto volebním období prošel,“ řekl prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák s poukazem na to, že jde o nejvýznamnější reformní zákon , který tato vláda připravuje.„Stát není schopen roky prosadit svoje nejdůležitější stavby , ale nebyl schopen to ani veřejně deklarovat. Až když zůstal paralyzovaný soukromý sektor, začalo se o neudržitelnosti právního prostředí mluvit a tlačit na změnu. Uvědomme si ale, že tím nevětším investorem je stát a ty dálnice potřebujeme všichni,“ poukázal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Radim Passer, majitel Passerinvest Group, upozornil, že by stát měl počítat s tím, že počet obyvatel republiky vzroste výhledově na 12 až 15 milionů lidí, kteří budou potřebovat někde bydlet , pracovat a být mobilní. Mělo by tedy být v jeho veřejném zájmu vytvořit pro soukromý sektor podmínky, aby mohl stavět bez zbytečných obstrukcí byty a kanceláře, sám musí být schopen zajistit rozvoj dopravní infrastruktury.