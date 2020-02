Počet nezaměstnaných v Německu roste (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes zveřejněná data zřejmě vyzní ve prospěch dolaru. Jádrový deflátor osobní spotřeby se o něco více přiblíží 2% cíli, přičemž osobní příjmy Američanů vykáží solidní růst. Naopak počet nezaměstnaných Němců vzroste. Zpřesněný odhad růstu HDP potvrdí, že regionálním tygrem zůstává Maďarsko. Hlavním tahounem bude zřejmě spotřeba domácností.

K růstu HDP v regionu přispívají spotřebitelé i vláda

Americký jádrový deflátor soukromé spotřeby, preferovaný inflační indikátor Fedu, v únoru stoupne na 1,8 % y/y. V jarních měsících se podle naší prognózy přiblíží 2% inflačnímu cíli. Na jeho úrovni se však podle nás neudrží. Osobní příjmy Američanů za leden by měly meziměsíčně vzrůst o 0,5 %. Ve srovnání s minulým měsícem by měl o něco lépe dopadnout i americký zahraniční obchod.

Počet nezaměstnaných Němců v únoru zřejmě o 5 tisíc vzroste. Zhoršování situace na trhu práce očekáváme po celý letošní rok. To bude limitovat prostor pro mzdový růst. V německém průmyslu budou vyjednávání na toto téma probíhat na jaře.

V Maďarsku a Polsku bude zveřejněna struktura a zpřesněný odhad růstu HDP za Q4 19. Ten v Maďarsku dosáhl ve srovnání s předchozím čtvrtletím úrovně 1,0 %. Dle statistického úřadu mu k tomu dopomohla především oblast služeb, zatímco stavebnictví a průmysl přispěly menším dílem. V meziročním srovnání dynamika dosáhla 4,5 %. Tu si ale v letošním roce maďarská ekonomika neudrží. Podle prognózy tamní centrální banky dosáhne pouze 3,7 %, v příštím roce pak 3,5 %. Polská ekonomika v závěrečném čtvrtletí loňského roku přidala podle předběžného odhadu 0,2 %, v meziročním srovnání pak 3,1 %. Podle prognózy centrální banky by hospodářský růst v letošním roce měl dosáhnout 3,6 %. Měl by ho podporovat vládní balíček schválený v roce 2019 (prodloužení programu pro podporu rodin s dětmi Family 500 plus, nižší daňové zatížení zaměstnanců či výplata třináctého důchodu) i utažený trh práce a rostoucí mzdy. Data z regionu by tak mohla potěšit, regionální měny však bude zřejmě i nadále drtit koronavirus.

Region jako na houpačce

Regionální měny včera nejprve korigovaly své ztráty, které v předchozích dnech utržily v důsledku obav z koronaviru. Největší zisky si připisoval maďarský forint, posilovala ale i česká koruna. Ta se krátce vrátila k úrovni 25,25 CZK/EUR. V odpoledních hodinách však regionální měny o všechny své zisky přišly a dnes ráno otevírají na ještě slabších úrovních (koruna na 25,40 CZK/EUR, forint na 340,0 HUF/EUR).

Euru včera nahrála spotřebitelská důvěra měřená indexem Evropské komise. Ta se dostala na nejvyšší úroveň od května loňského roku. Pozitivně v minulých dnech překvapovaly i další předstihové indikátory. Otázkou je, jak dopadnou březnová data, která již budou více infikovaná koronavirem. Obecně se domníváme, že by tyto negativní dopady mohly být alespoň částečně kompenzovány optimismem z oživení, které po těžkém závěru loňského roku přichází do oblasti průmyslu. Růst HDP eurozóny za Q1 by podle doposud zveřejněných ukazatelů dosáhl relativně slušné úrovně 0,3 % q/q. Finanční trhy potěšila i zpráva, že v případě epidemie koronaviru přispěchá německá vláda na pomoc domácí ekonomice se speciálním podpůrným programem. Euro tak posílilo nad úroveň 1,100 USD/EUR a je tak o 0,9 % výše.