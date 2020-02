FLASH: Výsledky Erste Group za 4Q a fiskální rok

Nárůst jsme zaznamenali u všech hlavních složek provozních výnosů: čistý úrokový výnos šel nahoru o 3,6 %, poplatky vzrostly o 4,8 % a výjimečně silný byl i trading (+ 51, 7%). Na meziročně nižší čistý zisk měly negativní dopad záporné jednorázové položky, vyšší (ale stále nízké) náklady na riziko a daně. Náklady se zvýšily hlavně u mzdových nákladů (+ 2,5 %) marketingu a IT.

Celková aktiva vzrostla o 3,8 %, hlavně díky klientským úvěrům (+7,3 %) a mezibankovním obchodům (+ 20,7 %). Celkový růst pasiv byl způsoben zejména dalším růstem vkladů zákazníků (+6,9 %), který převážil pokles bankovních vkladů (-25,6 %). Rostoucí vklady zákazníků tak vedly k poměru půjček / vkladů na 92,2 %.

Meziroční růst čistého úrokového výnosu (+ 1,6 %) byl hlavně díky silnému trhu v ČR a Rumunsku. Čistá úroková marže však klesla.

Meziroční i mezičtvrtletní vývoj byl tak charakterizován zdravou kvalitou aktiv a vlídným prostředím pro rizikové náklady. Rizikové náklady ve Q419 byly vyvolané aktualizací odhadů výhledových parametrů a vylepšeného pokrytí stávajících nesplácených úvěrů. Objem nesplácených úvěrů (NPL) ve 4Q 19 klesl na 4,1 mld. EUR, což mělo za následek nejnižší poměr NPL od zveřejnění v roce 1997.

Zhoršení meziročně i mezičtvrtletně jsme viděli především v důsledku slovenského goodwill (souvisejícího s bankovní daní) ve výši 165 milionů EUR a vyšší daňové povinnosti (Q4 18 těží z významných jednorázových daňových účinků).

Erste ve výhledu na rok 2020 sází na pozitivní vývoj ekonomiky ve 2020 (reálný růst HDP) by měl být reflektován v růstu o 2 - 4 % v jádrovém CEE regionu. Odhaduje, že provozní příjem i výdaje by měly růst, čisté poplatky také, čistý úrokový výnos by také měl dále růst. Za cíl si dává dosáhnout ROTE nad 10 %.

Zdroj: Reuters, Erste