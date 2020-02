Cena zlata v roce 2020 – vítěz mezi drahými kovy? (28.2.2020)

Bude zlato v roce 2020 vítěznou komoditou? Někteří investoři věří, že jsme na začátku dlouhodobého silného býčího trendu, srovnatelného s obdobím mezi lety 2009-2011. Cena zlata v té době vzrostla ze 700 USD na 1900 USD.

Názory na zlato mezi investory se však značně liší. Často slyšíme argument typu „zlato neposkytuje dividendu“.

Kdo nakonec bude mít pravdu? V následujícím článku rozebereme, jaké přináší zlato příležitosti pro nadcházející rok a jaké jsou prognózy ohledně vývoje jeho ceny

Prognózy ceny zlata v minulosti

Vývoj ceny zlata podléhá mnoha různým vlivům. Na jedné straně existuje mnoho investorů, kteří vidí zlato a jiné drahé kovy jako „bezpečná útočiště“ v době nejistoty. A jelikož se trendy akciových trhů právě nacházejí na svých historických maximech, nejistota mezi investory prudce stoupá.

Na druhé straně se však poptávka po zlatě a průmyslových odvětví napojených na zlato sníží s tím, jak světová ekonomika začne slábnout.

Tyto a podobné střednědobé argumenty pro nebo proti zlatu pronášejí zejména techničtí investoři, kteří obchodují výhradně na grafech.

Kritická perspektiva světové ekonomiky v zásadě vede ke zvýšení ceny zlata. Krátkodobé pohyby na ceně zlata mohou být poměrně široké a volatilní. Predikovat vývoj ceny zlata déle, než na rok může být riskantní. Nezle s jistotou odhadnout, v jaké fázi bude světová ekonomika za déle než půl roku. A právě na celkovou situaci na trhu je cena zlata úzce napojena.

Cena zlata obecně vykazuje silné trendové impulsy. V posledních několika letech se šířka ceny zlata pohybovala až v rozmezí 30 %.

Co hýbe s cenou zlata?

Investoři často předpokládají, že rostoucí úrokové sazby jsou problémem pro akciový trh. V případě nepříznivých podmínek pro akcie se investoři často přesouvají do tzv. bezpečných přístavů, jako jsou dluhopisy a drahé kovy. Toto pravidlo však není pokaždé pravdivé.

Dlouhodobě se ukazuje, že když úrokové sazby rostou, zlato roste pouze v 1 ze 3 případů. V případě poklesu úrokových sazeb je však poměr úspěšností vyšší. V průběhu finanční krize z roku 2008 zlato však v jeden moment také výrazně posílilo. Proč?

Protože ani argument, že rostoucí úrokové sazby jsou pro akciový trh špatné, není vždy pravdivý. Centrální banky přece jen zvyšují úrokové sazby, pokud je ekonomika silná a stabilní – a to je dobré pro zisky firem. Naopak je kritické, když musí být úrokové sazby sníženy. To se děje proto, že ekonomický růst zpomaluje. A tím klesají i zisky společností. To je právě to, co vyvíjí tlak na ceny akcií a činí zlato zajímavou alternativou.

Krize v roce 2008 zanechala značný dopad na lidi a mnoho investorů se také domnívá, že měnový systém nemusí novou krizi přežít. Vidíme to také, když se podíváme na popularitu bitcoinů. Digitální měna byla v poslední době stále více propagována jako „digitální zlato“. Zdá se, že úzkostliví investoři se kryjí před možnou krizí.

Bude rok 2020 zlatým rokem?

Fed na přelomu roku naznačil, že fáze růstu klíčových úrokových sazeb je u konce. A ECB dokonce avizovala, že úrokové sazby bude pravděpodobně snižovat. Důvodem zejména v Evropě je mnohem rychlejší a výrazně zpomalující růst v posledních týdnech. Německo se v současné době sotva vyhýbá recesi a prognózy růstu jsou v celé eurozóně stále skeptičtější.

Také v USA však překvapivě slabá data o maloobchodní a průmyslové výrobě vyvolala obavy. Světové ekonomice neprospívají ani aktuální události a opatření okolo šíření koronaviru. Mnohé firmy hlásají pokles tržeb a uzavírají své obchody i továrny.

V podstatě se jedná o perfektní scénář pro růst ceny zlata – nervozita na trzích stoupá a úrokové sazby mají plošně tendenci spíš klesat než růst.

Zlato se nyní nachází v příznivé fázi i z hlediska technické analýzy. Posledních 5 let bylo převážně v býčím trendu, a to i na přelomu 2018/2019. Nicméně opatrnost je stále na místě.

Rizika jsou na akciovém trhu obvykle potlačována co nejdéle. To však může potenciální finanční krizi ve výsledku ještě prohloubit a vystřelit tak cenu zlata prudce nahoru. Do té doby však může být na grafu zlata nastaven dlouhodobý medvědí trend. Proč tedy nevyužít i klesajícího trendu a tvrdohlavě čekat na prognózu cenového cíle u zlata?

Aktuální cena zlata

Aktuální cena zlata (1650 USD) vyjádřená pomocí futures kontraktu GC na komoditní burze NYMEX. Aktualizováno 26.2.2020.

Technická analýza ceny zlata

Jak jsme nastínili, určit konkrétní dlouhodobý trend zlata s jistotou nelze. Celá řada faktorů však ukazuje na pokračování býčího vývoje ceny zlata.

Cena určitého aktiva je výsledkem celé řady faktorů. Sledování co nejvíce těchto faktorů, a tedy i nastaveného trendu je cesta k úspěchu. Podíváme-li se na fundamentální analýzu, situace je poměrně zřetelná: Pokud se nálada na trhu bude nadále pohybovat více k recesi a nejistotě, cena zlata v roce 2020 by mohla doslova explodovat.

Cena zlata je od poloviny srpna 2018 v býčím trendu. V prosinci překonala linii 200-denního průměru a první střednědobou relevantní resistenci. Další klíčovou úrovní, kterou již býci prorazili, byl odpor na ceně 1303 USD.

Trend zlata prorazil během léta 2019 cenu v rozmezí 1375-1435 USD, tím pádem můžeme očekávat silný růst a zlato se tak pravděpodobně stane jedním z vítězných titulů v roce 2020.

Minulé léto zlato dosáhlo svého vrcholu kolem 1550 USD. Technický obraz zlata zůstává pozitivní, pokud se mu podaří zůstat nad bývalými cenovými high. Není pravděpodobné, že cena zlata najde podporu kolem 1400 dolarů. Oživení kolem této úrovně zanechá dlouhodobé vyšší dno v dlouhodobém grafu ceny zlata.

Jelikož se cena zlata dostala nad 1550 USD, stává se odpor kolem 1800 USD dalším cílem zvýšení ceny. Nakonec je cesta dokonce jasná pro útok na historicky nejvyšší hodnoty nad 1900 USD. Průraz nad touto hodnotou přenese zlato dlouhodobě na nová rekordní maxima.

Ohnisko nad 1900 USD může vyvolat nárůst bezprecedentních rozměrů. V minulosti jsme viděli, že zlato propadlo několikrát. Cena zlata na hodnotě 3000 USD nebo vyšší tedy rozhodně není vyloučena.

Nejlepší akcie těžařů zlata

Pokud uvažujete o investicích do zlata, nelze ignorovat akcie těžařů zlata. Jelikož cenová změna u akcií těžařů zlata je znásobená pákou a zisky těchto společností jsou až po překonání výrobních nákladů, těžební akcie jsou tak mnohem spekulativnější než zlato samotné. Jedná se však o zajímavý doplněk vašeho portfolia v průběhu stabilního vzestupného trendu na zlatě.

Mezi nejznámější těžaře zlata patří: AngloGold Ashanti Ltd. (AGG), Goldcorp Inc. (GG), Barrick Gold Corp. (ABX), Newmont Mining Corp. (NEM) či Franco-Nevada Corp. (FNV).

Obchodování se zlatem u LYNX

Zlato je nejznámější kov a je jedním z nejlikvidnějších produktů na světě. Způsoby, jak investovat do zlata, jsou nesčetné.

Snad nejznámějším způsobem nabytí zlata je nákup fyzického zlata. Prostřednictvím různých obchodů a společností je možné koupit fyzické zlato ve formě zlatých prutů nebo zlatých mincí.

Nevýhodou je, že toto zlato musíte bezpečně uložit a za to jsou obecně účtovány vysoké náklady. Protože tato forma investování do zlata vyžaduje spoustu potíží a nákladů, byly vytvořeny jiné způsoby, jak reagovat na cenu zlata.

Zlato můžete obchodovat skrze futures, prostřednictvím opcí, ETF či akcií.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, u společnosti LYNX máte široké možnosti, jak investovat do zlata. S LYNX můžete obchodovat za příznivé poplatky s přístupem na více než 100 světových burz ve více než 30 státech.

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.