Erste Group vykázala za rok 2019 čistý zisk ve výši 1 460,4 mil. EUR (ROTE: 11,2 %) a navrhuje dividendu 1,5 EUR na akcii

„Náš roční provozní výsledek ve výši téměř 3 miliard EUR, což představuje výrazný meziroční nárůst o 8,7 procenta, dokazuje, že Erste má zdravé jádro. V současné době je to v evropském bankovnictví docela vzácný jev, který nám poskytuje silný základ pro budoucí růst," říká Bernhard Spalt, generální ředitel Erste Group Bank AG.

„Jsme aktivní v ekonomicky nejdynamičtějším regionu v Evropě, kde země střední a východní Evropy vykazují růst HDP více než dvakrát vyšší než je průměr v eurozóně. Důležité je, že tento růst je většinou tažen domácí poptávkou, která je podporována nízkou mírou nezaměstnanosti a rostoucím reálným mzdám. Díky ekonomické odolnosti a růstu regionu, teritoriálnímu rozsahu naší působnosti, a síle naší značky jsme dokázali dosáhnout 7% nárůstu objemu vkladů i půjček. Naše provozní příjmy vzrostly dvakrát rychleji než náklady, nárůsty jsme zaznamenali ve všech zdrojích příjmů.

Pokračující příznivý vývoj v oblasti rizik přispěl k dalšímu zlepšení poměru NPL na 2,5 procenta, což odráželo fundamentální zdraví našich aktiv.

Jsme spokojeni s naší likviditní pozicí, stejně jako s naším kapitálem: náš poměr vlastního kapitálu Tier 1 činí 13,7 procenta, pohodlně nad regulatorními požadavky.

Rádi bychom se podělili o náš dobrý výsledek v roce 2019 s našimi akcionáři, a proto na výroční valné hromadě navrhneme zvýšení dividendy na 1,50 EUR za akcii.“

HLAVNÍ ÚDAJE

Výkaz Z&Z za rok 2019 je porovnáván s rokem 2018; rozvaha k 31. prosinci 2019 je porovnávána s údaji k 31. prosinci 2018.

Čistý úrokový výnos vzrostl – hlavně v České republice, ale i v Rumunsku a Maďarsku – na 4 746,8 mil. EUR (+3,6 %; 4 582,0 mil. EUR). Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 2 000,1 mil. EUR (+4,8 %; 1 908,4 mil. EUR), především díky vyšším poplatkům z platebních služeb, pojišťovacích obchodů a správy aktiv. Zatímco čistý zisk z obchodních operací se výrazně zlepšil na 318,3 mil. EUR (−1,7 mil. EUR), položka čistý zisk/ztráta z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty poklesla na −36,7 mil. EUR (195,4 mil. EUR). Vývoj obou položek byl ovlivněn účinky oceňování kvůli kolísání tržních úrokových sazeb. Provozní výnosy vzrostly na 7 243,8 mil. EUR (+4,7 %; 6 915,6 mil. EUR). Růst všeobecných administrativních nákladů na 4 283,3 mil. EUR (+2,4 %; 4 181,1 mil. EUR) byl způsoben hlavně zvýšením nákladů na zaměstnance na 2 537,1 mil. EUR (+2,5 %; 2 474,2 mil. EUR). Platby do systémů pojištění vkladů zahrnuté do ostatních správních nákladů vzrostly na 104,8 mil. EUR (88,6 mil. EUR). Růst odpisů majetku na 541,0 mil. EUR (472,0 mil. EUR) byl způsoben skutečností, že byl k 1. lednu 2019 poprvé použit nový standard účetního výkaznictví pro zachycení leasingu (IFRS 16), přičemž odpovídající pozitivní efekt byl zaznamenán v ostatních správních nákladech. Celkově se provozní výsledek zvýšil na 2 960,5 mil. EUR (+8,3 %; 2 734,6 mil. EUR) a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 59,1 % (60,5 %).

Z důvodu čistých alokací v Rakousku a na Slovensku jak v retailovém, tak i ve firemním segmentu dosáhl výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů výše −39,2 mil. EUR neboli, upraveno o čistou alokaci do rezerv na závazky a poskytnuté záruky, 7 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (čistá uvolnění ve výši 59,3 mil. EUR nebo −3 bazických bodů). Projevily se pozitivní dopady významných příjmů ze splacení již odepsaných úvěrů, zejména v České republice, Maďarsku a Rumunsku, jakož i z rozpuštěním rezerv na závazky a záruky poskytnuté v Rakousku, České republice a Rumunsku. Poměr rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se dále zlepšil na 2,5 % (3,2 %) a podíl krytí rizikových úvěrů na 77,1 % (73,4 %).

Ostatní provozní výsledek dosáhl výše −628,2 mil. EUR (−304,5 mil. EUR). Toto zhoršení bylo způsobeno opravnou položkou ve výši 153,3 mil. EUR vytvořenou na ztráty očekávané v důsledku rozhodnutí nejvyššího soudu týkajícího se podnikatelské činnosti rumunské dceřiné společnosti, jakož i znehodnocení goodwillu na Slovensku ve výši 165,0 mil. EUR. Náklady na každoroční příspěvky do rezolučních fondů zahrnuté v této položce vzrostly – zejména v České republice – na 75,3 mil. EUR (70,3 mil. EUR). Daně a poplatky z bankovní činnosti se zvýšily na 128,0 mil. EUR (112,2 mil. EUR), včetně bankovní daně ve výši 11,0 mil. EUR, která je ve vykazovaném roce poprvé hrazena v Rumunsku.

Platby minoritním akcionářům se zvýšily z důvodu výrazně lepších výsledků na straně spořitelen na 440,7 mil. EUR (369,1 mil. EUR). Čistý zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti poklesl na 1 460,4 mil. EUR (−18,6 %; 1 793,4 mil. EUR) kvůli jednorázovým vlivům.

Vlastní kapitál celkem, bez instrumentů AT1, vzrostl na 19,0 mld. EUR (17,9 mld. EUR). Po regulačních odpočtech a filtrování v souladu s CRR činil kmenový kapitál tier 1 (CET1, CRR finální verze) 16,3 mld. EUR (+4,9 %; 15,5 mld. EUR), když celkové vlastní prostředky (CRR finální verze) se zvýšily na 21,9 mld. EUR (20,9 mld. EUR). Celková rizika (rizikově vážená aktiva, včetně kreditních, tržních a provozních rizik, CRR finální verze) stoupla na 118,6 mld. EUR (115,4 mld. EUR). Poměr kmenového kapitálu tier 1 (CET 1, CRR finální verze) činil 13,7 % (13,5 %), a poměr celkového kapitálu 18,5 % (18,1 %).

Aktiva vzrostla celkem na 245,7 mld. EUR (236,8 mld. EUR). Na straně aktiv výrazně poklesla pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank na 10,7 mld. EUR (17,5 mld. EUR), zatímco úvěry a půjčky úvěrovým institucím vzrostly na 23,1 mld. EUR (19,1 mld. EUR). V souvislosti s pokračujícím růstem objemu úvěrů na všech hlavních trzích stouply úvěry a půjčky klientům na 160,3 mld. EUR (+7,3 %; 149,3 mld. EUR). Na straně pasiv poklesly vklady bank na 13,1 mld. EUR (17,7 mld. EUR), zatímco vklady klientů opět výrazně stouply – napříč všemi trhy Erste Group – na 173,8 mld. EUR (+6,9 %; 162,6 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům činil 92,2 % (91,8 %).

VÝHLED

V roce 2020 má Erste Group za cíl dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 %. Dosažení tohoto cíle by mělo napomoci předpokládané solidní, byť zmírňující tempo růstu makroekonomických ukazatelů na hlavních trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Rakousku a stále nízké rizikové náklady. Na našich trzích neočekáváme další růst výše úrokových sazeb. Na druhé straně může splnění tohoto cíle ohrozit globální nebo regionální zpomalení hospodářského růstu, jakož i potenciální – a dosud nevyčíslitelná – politická nebo regulační rizika.

V roce 2020 by se měl pozitivní vývoj ekonomiky promítnout do tempa růstu (reálný růst HDP) kolem 3 % na hlavních trzích Erste Group ve střední a východní Evropě. Pokud jde o veškeré další hospodářské parametry, v současné době se očekává, že budou podobně robustní. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na historických minimech – v České republice a v Maďarsku již patří mezi nejnižší v celé EU. Předpokládá se, že inflace zůstane víceméně stabilní. Silná konkurenční pozice by měla ve většině zemí znovu vést k přebytkům na běžném účtu. Dále se očekává, že fiskální situace a úroveň veřejného dluhu zůstanou zdravé. Rakousko by mělo zaznamenat pokračující dynamický hospodářský růst tempem nad 2 %. Celkově je růst napříč všemi ekonomikami i nadále tažen domácí poptávkou. Příspěvek vývozu se předpokládá jako neutrální.

V této souvislosti Erste Group očekává růst čistých úvěrů kolem pěti procent. Čistý úrokový výnos by se tak měl v roce 2020 dále zvyšovat. Očekává se také, že vzroste druhá klíčová výnosová složka, tj. čistý výnos z poplatků a provizí. Stejně jako v roce 2019 by měla opět přijít určitá pozitivní dynamika ze správy fondů, zprostředkování pojištění a platebních služeb. Očekává se, že většina ostatních složek výnosů zůstane z velké části stabilní. S ohledem na obecnou volatilitu a dobré výsledky v roce 2019 se očekává, že stabilní čisté zisky z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou budou nižší. Celkově by provozní výnosy měly v roce 2020 pokračovat v růstu. Očekává se, že provozní náklady v roce 2020 vzrostou, a to i kvůli očekávanému dalšímu růstu mezd na všech hlavních trzích Erste Group. Erste Group však bude v roce 2020 i nadále investovat do IT a tím i do své budoucí konkurenceschopnosti. Důraz bude kladen na postupnou modernizaci IT, digitalizaci back office, jakož i na implementaci a rozšíření digitální platformy George v rámci celé skupiny. V roce 2020 bude pokračovat zavádění platformy George v Maďarsku a v Chorvatsku. Ambicí pro rok 2020 je dosažení kladného rozdílu mezi růstem výnosů a růstem nákladů, i když dosáhnout toho bude těžší než v roce 2019, jelikož stoupají tlaky na příjmy. Celkově se předpokládá, že provozní výsledek v roce 2020 mírně vzroste.

Rizikové náklady by v roce 2020 měly zůstat nízké díky stabilnímu prostředí nízkých úrokových sazeb. I když je v aktuální situaci obtížné činit přesné předpovědi, Erste Group předpokládá pro rok 2020 rizikové náklady pod úrovní 20 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů. Kvalitu aktiv by mělo podporovat solidní, byť zpomalující tempo makroekonomického vývoje, stejně jako dobře vyvážené diverzifikované úvěrové portfolio.

Za předpokladu daňové sazby nižší než 20 % a podobné úrovně plateb minoritním akcionářům si Erste Group dává za cíl dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) nad 10 %.

Mezi potenciální rizika tohoto výhledu patří trendy ve vývoji úrokových sazeb, které se liší od očekávání, politická nebo regulační opatření cílená na banky, stejně jako i geopolitický a globální hospodářský vývoj.

