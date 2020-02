Konečně zimní počasí: Do Česka dorazil sníh, napadlo až 19 cm sněhu. Komplikuje i dopravu

Za posledních čtyřiadvacet hodin v Česku napadl čerstvý sníh, především v horských oblastech. Na Šumavě napadlo devatenáct centimetrů, Železná Ruda hlásí patnáct. Sníh také komplikuje dopravu, jelikož se tvoří sněhové jazyky a fouká silný vítr. V Plzeňském kraji vyjížděli hasiči k několika nehodám.

Sníh si užívají především lidé na Šumavě. "Nejvíce sněhu napadlo v jižní polovině území na Šumavě – až 19 cm, Železná Ruda hlásí 15 cm, Chebsko až 8 cm, Karlovarsko 7 cm, Jihočeský kraj 9 cm, Vysočina 6 cm, Jihomoravský a Zlínský kraj do 5 cm," uvedla Dagmar Honsová z Meteopressu.

Od pátečního rána sněží především v Moravskoslezském kraji, kde napadly dva centimetry nového sněhu. Fouká také silný vítr, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. "Dopravu tak komplikuje tvorba sněhových jazyků," doplnila Honsová.

Problémy v dopravě jsou hlavně v Plzeňském kraji. V Železné Rudě najel vlak do stromu, nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči od čtvrtečního večera vyjížděli také k nehodám. Pozor by si měli dát řidiči také v Libereckém kraji, kde je kluzký úsek na dálnici D8 mezi 60. a 92. kilometrem. Sníh pokryl také silnice v Karlovarském nebo v Jihočeském kraji.

Sněžit bude během pátku. "Na východě může zpočátku sněžit ještě trvaleji a napadnout mezi 5 a 10 cm sněhu (nejvíce v Beskydech. Na ostatním území už se bude jednat o sněhové přeháňky, které se budou objevovat především na horách, kde by mělo připadnout také většinou mezi 5 a 10 cm nového sněhu (nejvíce na severu). Na Českomoravské vrchovině by to mělo být do 5 cm," dodal ČHMÚ.