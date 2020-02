Americké trhy krvácejí i nadále

Panika spojená s šířením koronaviru do západního světa neodezněla ani dnes a hlavní americké indexy ztratily přes 4 %. Na trhu již se otevřeně mluví o tom, že současný propad již naplňuje znaky korekce. V minulém roce se často skloňovaly obavy z globálního ekonomického zpomalování, které právě s šířením koronaviru nabraly na konkrétních obrysech. V této situaci, kdy nám hrozí karantény a další možné omezení pohybu osob, nám reálně hrozí globální zpomalení jak nedostatkem poptávky, tak ale i nabídky. A jen těžko si lze představit, že delší výpadek produkce by se firmám podařilo jednoduše ve zbytku roku zalepit. Při dnešním propadu se tak indexy dostaly o více než 10 % níže od svých historických maxim, kterých S&P 500 a Nasdaq dosáhly 19. února, Dow Jones Industrial Average potom 12.2. Prudký propad je zapříčiněn už jen tím, že aktuálně dochází k rychlejšímu nárůstu počtu nakažených v západním světě, než v Číně, která doteď platila za epicentrum nákazy.Trhy a svět také děsí pacient z Kalifornie, který ani necestoval do rizikové oblasti, ani nebyl v kontaktu s jiným nakaženým. To jistě souvisí s inkubační dobou viru, která je velmi dlouhá a virus tak díky jeho nenápadnosti šíří zdánlivě zdravé osoby. Každopádně je třeba poznamenat, že v současné chvíli se jen velmi těžko vyčíslují škody, která koronaviru reálně napáchá a aktuální reakce tak může počítat s až příliš negativním scénářem. Například Bank of America ale dnes přišla se aktualizovaným odhadem globálního růstu, který je nejnižší od vrcholu globální krize. Jak investoři přecházejí do bezpečných aktiv, dosáhl dnes výnos desetiletého vládního dluhopisu americké vlády dokonce na svoje historická minima.Dařilo se dnes snad jen společnostem, za jejichž nárůstem byly postaveny pozitivní kvartální výsledky hospodaření. Společnost Square vystoupala i přes všeobecně negativní náladu o 3,6 %, když překonala očekávání analytiků na úrovni finančních metrik, což podtrhla i nárůstem v uživatelské základně. Ještě lépe na tom byly akcie společnosti Etsy, která se zaskvěla skvělými čísly napříč celou výsledovkou a přidala 14,3 %.