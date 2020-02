Americké i evropské akcie v korekci, ropa padá, výnosy na dně. Trhy panikaří kvůli viru

Hlavní americké akciové indexy v oblasti korekce, globální akcie na čtyřměsíčním minimu, dluhopisové výnosy bezpříkladně nízko a barel ropy v New Yorku levnější i o dva a půl dolaru. Investorům se nedaří setřást obavy z koronaviru, který se rozšířil do dalších zemí světa. S nejnovějším varováním před dopady koronaviru přišel už v noci na dnešek Microsoft, zatímco americké úřady ve středu uvedly, že zjistily první případ nákazy, u kterého chybí propojení s dosud známými ohnisky. Počet nově ohlášených případů mezitím poprvé převýšil počet nových případů v epicentru nákazy Číně. Podle prezidentky ECB Lagardeové virus zatím nedospěl do fáze, ve ktreré by byl nutný zásah ECB.

Americké indexy S&P 500 s Dow Jones padají šestým dnem za sebou a na únorová historická maxima ztrácejí už 10 %, což se na trzích definuje jako korekce. Do pásmu korekce se dostal i evropský Stoxx Europe 600, přičemž německý DAX a britský FTSE 100 padaly kolem 17:00 v obou případech o skoro 3,9 %. Index světových akcií MSCI All-Country World Index spadl na minima od října.

Pozadu není ani pražská burza. Index PX se při nadprůměrných objemech snížil o 2,9 %. Masivních 5,7 % odepsal Avast a 5,4 % Erste, která v pátek zveřejní hospodářské výsledky za minulý kvartál. Propady se nevyhnuly žádnému z pražských blue-chips, pouze PFNonwovens si připsal 0,6 % k dobru.

Euro k dolaru přidává 0,9 % na 1,0983 EURUSD, přičemž potvrzení kvartálního růstu americké ekonomiky se do kurzu výrazněji nepropsalo. Česká měna je k euru na 25,312 s drobnou průběžnou změnou, k dolaru ovšem posiluje o 1 %, tedy o zhruba dva haléře, naposledy na 23,058 za dolar. Britská libra odevzdala zisky poté, co Británie sdělila EU, že v červnu může odejít od jednacího stolu, pokud nenastane posun k obchodní dohodě.

Naopak bezpečné přístavy jsou v kurzu. Zlato připisuje zhruba jedno procento. Japonský jen posiluje a výnosy na desetiletých amerických a australských splatnostech se propadly na rekordní minima. Výnosy bondů jdou proti cenám.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:09 SEČ:

Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3160 -0.1338 25.3762 25.2481 CZK/USD 23.0575 -0.9979 23.2968 23.0263 HUF/EUR 339.0271 -0.0716 340.0000 338.2000 PLN/EUR 4.3199 0.0798 4.3249 4.3036

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6893 0.3345 7.7096 7.6403 JPY/EUR 120.8340 0.5500 120.9020 119.9450 JPY/USD 110.0820 -0.2790 110.4450 109.6850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8530 1.1264 0.8549 0.8432 CHF/EUR 1.0652 0.1938 1.0674 1.0615 NOK/EUR 10.3170 0.8572 10.3356 10.2415 SEK/EUR 10.5971 0.0487 10.6119 10.5564 USD/EUR 1.0975 0.8268 1.1005 1.0910

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5202 -0.4409 1.5281 1.5170 CAD/USD 1.3356 0.1766 1.3376 1.3317

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny